Stipendi delle Star, i guadagni dei campioni dello Sport sono incredibili: al primo posto non poteva che esserci lui

Fiumi di milioni per questi famosissimi della nostra realtà contemporanea. Al primo posto un nome veramente inaspettato.

Quando si parla di stipendi di personaggi importanti si apre sicuramente un argomento molto complesso che varia non solo a seconda dei vari settori ma anche di anno in anno. Il successo momentaneo, la carriera e la notorietà possono essere sicuramente dei fattori che vanno ad essere molto incisivi in queste gerarchie.

Gli stipendi degli attori e delle attrici chiaramente possono variare molto. Le celebrità di alto livello possono arrivare a guadagnare anche milioni di dollari o di euro anche per un solo film soprattutto se sono coinvolti nei profitti della pellicola.

Chiaramente, ci sono dei colleghi che si trovano a guadagnare stipendi molto più umili. Anche il settore musicale offre un ventaglio molto ampio di stipendi che varia notevolmente. Ci sono artisti di successo che possono guadagnare cifre davvero straordinarie vendendo album o con dei concerti Sold Out.

Poi, molti altri, soprattutto quelli emergenti, devono affrontare diverse lotte finanziarie. Molti sono anche personaggi del piccolo schermo come conduttori, showgirl e altri personaggi che arrivano a guadagnare delle cifre davvero considerevoli.

Tra conduttori ed imprenditori

Tali cifre possono essere davvero importanti soprattutto se prestano il proprio servizio per reti di grande portata dove ci sono progetti rilevanti. In questo caso si potrebbe menzionare ad esempio il Festival di Sanremo in Italia dove sicuramente il cachet del conduttore, Amadeus, non sarà lo stesso che percepisce di solito un conduttore su un’emittente privata.

Molti sono gli imprenditori che riescono a guadagnare ingenti somme di denaro attraverso degli investimenti e progetti importanti ma non sono gli unici ad essere considerati dei veri e propri nababbi.

Cristiano Ronaldo sulla vetta più alta

Nel mondo dello sport, sono davvero tantissimi gli atleti che guadagnano delle cifre davvero super. Si è soliti pensare erroneamente solo al calcio ma in realtà non è così. Ci sono davvero molti giocatori di basket che guadagnano delle cifre stratosferiche.

Nella classifica stilata da Forbes, sul podio, però, ci sono rispettivamente al secondo e al terzo posto due grandi campioni. Stiamo parlando di Lionel Messi e di Kylian Mbappé. Al primo posto spicca l’attaccante portoghese dell’Al-Nassr, squadra del campionato saudita, Cristiano Ronaldo che, ancora una volta si gode il primato di questa prestigiosa ed importante classifica.