Nuovo bonus 3000 euro per i lavoratori, i requisiti sono stati fissati: scopri se puoi approfittarne anche tu

Anche il 2024 si rivela un anno pieno di incentivi e bonus. Scopriamo a chi spetta l’una tantum fino a 3.000 €, in prenotazione da febbraio.

Per alcune categorie di lavoratori il prossimo anno sarà ricco di agevolazioni. A parte il mondo del lavoro dipendente, sul quale già agiscono i benefici del taglio del cuneo fiscale, anche nell’ambito del lavoro autonomo sono previsti incentivi e bonus, che consentiranno di affrontare i mesi a venire con maggiore serenità.

In particolare, è stato emanato lo scorso 28 novembre un decreto speciale, da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto a riconoscere per alcune categorie di lavoratori autonomi un bonus una tantum di 2.000 €, che può essere aumentato sino a 3.000 € su base geografica.

Ma quale categoria di lavoratori autonomi riuscirà ad accaparrarsi questa discreta somma? La platea dei beneficiari probabilmente non è particolarmente estesa, ciononostante qualcuno dei nostri lettori potrebbe comunque farne parte.

Si tratta infatti di un incentivo rivolto agli edicolanti, la cui quantità oggi, in Italia, dovrebbe sfiorare le dodicimila unità. Un mestiere, quello del rivenditore di giornali e riviste, che negli ultimi anni si è rivelato indubbiamente difficoltoso, a causa soprattutto dello scarso appeal della carta stampata per il consumatore medio.

Bonus edicole 2024

Il bonus non è altro che un contributo straordinario, volto in primo luogo a supportare alcune iniziative specifiche delle edicole. Nella fattispecie, con tale incentivo economico si intende coprire, quantomeno parzialmente, il costo di progetti quali la consegna domiciliare di quotidiani e riviste, l’apertura continuativa domenicale dell’attività, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi e l’attivazione di punti vendita addizionali.

Si tratta di sforzi decisamente lodevoli da parte dei rivenditori di giornali e riviste, che comportano spese aggiuntive molto spesso assai onerose.

Come ottenere i 3.000 €

Come dicevamo, il contributo di base è pari a 2.000 €, ma – a certe condizioni – esso può essere esteso sino a 3.000 €. Il requisito per ottenere l’incentivo maggiorato è essere un punto vendita esclusivo sito in una Area interna, così come definita dalla Mappa Aree Interne 2020. In sintesi, ciò significa avere l’edicola ubicata in un Comune classificato come Intermedio, Periferico o Ultraperiferico.

Per richiedere il bonus, è necessario aver realizzato, durante l’anno in corso, almeno uno dei progetti sopra definiti. Le domande potranno essere presentate, esclusivamente per via telematica, tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, a partire dalle ore 10:00 del prossimo 8 febbraio 2024, sino alle ore 17:00 dell’8 marzo successivo.