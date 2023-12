500 euro a tutti i cittadini, il Reddito di Dignità arriva nel 2024: per richiederlo ti basta lo SPID

Se hai bisogno di un sostegno economico e sei in difficoltà, nessuna paura: ecco come fare per avere subito questi aiuti.

Nel nostro Paese, negli ultimi anni, sono stati introdotti tanti supporti economici per evitare che il tasso di povertà aumentasse a dismisura. Tra i più noti è giusto parlare del Reddito di Cittadinanza introdotto nel 2019 dal Governo.

Questa tipologia di programma aveva il compito di fornire sostegno finanziario a famiglie compasso reddito e prevedere per loro anche percorsi occupazionali al fine di trovare un lavoro stabile. Un compenso che esiste davvero da tanto tempo è la CIG, ovvero Cassa Integrazione Guadagni.

Ciò consente alle tante aziende di poter ridurre o sospendere temporaneamente le attività facendo in modo che i lavoratori, attraverso la cassa integrazione, possano ricevere un’indennità di compenso.

Tante sono state le misure anticrisi durante la pandemia da COVID-19 che hanno indotto il Governo a elargire diverse misure di sostegno economico con l’introduzione di vari bonus soprattutto per tutte quelle categorie di persone sospese a lavoro.

L’Italia a favore della cultura

Per promuovere sempre di più la cultura nel nostro Paese e favorire la bellezza turistica che offre sono stati introdotti diversi bonus culturali. Il tutto, quindi, è nato per incentivare la partecipazione a diverse attività creative e culturali.

Acquistare libri, biglietti di spettacoli o abbonamenti a vari servizi online, tutto ciò che poteva rivelarsi utile per finalizzare un interesse sempre più concreto per la cultura. Ormai, con il Governo Meloni, sono state introdotte alcune novità che vanno a cambiare totalmente la situazione precedente.

La Puglia propone il nuovo reddito

Infatti, dal prossimo anno il Reddito di Cittadinanza verrà sostituito dall’Assegno di Inclusione che verrà elargito a tutte le persone con un ISEE non superiore a 9360 € dove è presente almeno un minorenne o con disabilità o over 60 con condizioni di svantaggio certificate. Questa misura, che entrerà in vigore dal prossimo 1 gennaio, potrà essere anche rinnovato. In sostituzione quindi del reddito di cui abbiamo parlato prima, vi sarà anche un Supporto per la Formazione e il Lavoro per incentivare di più le persone, senza un’occupazione, a trovare lo sbocco più giusto.

C’è da dire che una regione in Italia ha ben pensato di aiutare le famiglie più povere promuovendo il Reddito di Dignità. In questo modo, si possono chiedere fino a 500 € al mese per i residenti nella regione, con un ISEE relativamente basso. Quindi, si può presentare questa domanda accedendo alla piattaforma della regione Puglia con il proprio SPID.