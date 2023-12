Lavoro occasionale, nel 2024 arrivano tante novità: i limiti da non superare sono chiari | Se li superi rischi grosso

Il prossimo anno riserva grandi soprese anche per queste categorie. Controlla il tuo contratto e scopri i nuovi vincoli da rispettare.

Come in altri Paesi d’Europa, anche in Italia esiste il lavoro a prestazione occasionale. Esso viene definito e regolamentato come una forma di lavoro autonomo e, per l’appunto occasionale. Trattasi di attività svolta in modo non continuativo e saltuario. Scopriamo nei dettagli tutti i vincoli o gli obblighi per questa categoria.

Non sono presenti vincoli di subordinazione e quindi non viene a crearsi un vero rapporto di lavoro dipendente. Questa tipologia lavorativa è caratterizzata dal fatto che chi lo svolge non è obbligato a prestare la propria attività in modo regolare.

Tale lavoratore non è soggetto quindi a vincoli che ritroviamo nei lavori dipendenti. Non vi è un orario fisso e quindi non ci sono direttive dettagliate che possono arrivare dall’alto. Si ha quindi una maggiore libertà nell’organizzazione del proprio impiego, senza troppi stress.

I compensi per questa tipologia di prestazione occasionale sono retribuiti in base a ciò che si effettua più che ad un vero stipendio fisso. Spesso, questi compensi sono stabiliti in accordo con la persona ancor prima di iniziare questo cammino insieme.

Il limite annuale da dover rispettare

Al fine di poter favorire questo tipo di attività, in Italia è nato il regime forfettario, conosciuto anche come regime dei minimi. Questo prevede un’imposta sostitutiva del 15% su tutti i ricavi senza dover applicare le solite deduzioni fiscali.

Va evidenziato attentamente se questo regime possa essere vantaggioso in merito alla propria situazione attuale. C’è chiaramente un limite annuale di compensi che può essere percepito senza dover per forza aprire la Partita IVA.

Le grandi novità a partire dal nuovo anno

E’ giusto dire che le normative possono comunque essere soggette a continue modifiche quindi, pertanto, è giusto restare sempre informati con fonti ufficiali o consulenze ben precise. Per questo motivo, è lecito evidenziare che la prestazione di lavoro autonomo occasionale o collaborazioni occasionali sono anche consentite per il pensionato con quota 100,102 e 103.

Ciò riguarda diversi tipi di lavori intellettuali. La prestazione occasionale del 2024 si rivolge a professionisti, associazioni, fondazioni, imprese agricole, ONLUS e tanto altro. In tutti questi casi si può chiedere la prestazione di lavoro occasionale con questa tipologia di contratto nei limiti della normativa.