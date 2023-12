Nuovo concorso, 222 posti a tempo indeterminato: per entrare basta un diploma | Manca poco tempo, ecco come candidarti

Il posto fisso è uno dei desideri più bramati dagli italiani, fortunatamente è da poco stato reso pubblico un nuovo bando estremamente interessante.

Il concorso ha l’obbiettivo di coprire oltre 200 posti di lavoro, 222 per la precisione, che comprendono varie figure specializzate, quindi c’è posto davvero per tutti, anche per chi non ha un’alta formazione.

Il nuovo personale andrà a sostituire tutti i lavoratori che andranno in pensione nel prossimo anno e nello specifico il Comune ha dato disponibilità per:

50 agenti di polizia municipale (codice POL/C);

(codice POL/C); 50 funzionari tecnici (codice TEC/D);

(codice TEC/D); 50 maestri di sostegno (codice MAS/D);

(codice MAS/D); 72 funzionari socioeducativi (codice EDU/D).

Per ottenere il contratto a tempo indeterminato i candidati saranno tenuti a superare delle prove, una preselettiva che che prevede un test da 50 quesiti a risposta multipla sulle abilità logico-matematiche, poi una prova scritta con 40 quesiti a risposta multipla che ha l’obiettivo di valutare le conoscenze più specifiche e il ragionamento. Infine, chi si candida per diventare un agente dovrà sostenere una prova di efficienza fisica.

Requisiti per accedere al bando

Al fine di ottenere il posto bisogna innanzitutto soddisfare certi requisiti, come ad esempio:

avere la cittadinanza italiana;

italiana; essere maggiorenne;

godere dei diritti civili e politici;

non essere stati dispensati dall’impiego pubblico per motivi disciplinari;

non aver condanne alle spalle;

essere in posizione regolare per l’obbligo di leva;

avere un’idoneità fisica specifica;

specifica; avere i titoli di studio necessari per ogni categoria.

Per gli agenti di polizia municipale ad esempio è necessario un diploma di scuola superiore, una patente di guida B e l’idoneità psico-fisica.

Come candidarsi al bando

Invece, per quanto riguarda le altre figure si dovranno avere:

Profilo funzionario tecnico: lauree magistrali conseguite in ambito scientifico e ingegneristico o lauree simili, come ad esempio ingegneria civile, ingegneria edile-architettura, ingegneria biomedica, ingegneria aerospaziale, ingegneria energetica e nucleare, oppure scienze geologiche o ingegneria dell’informazione;

o lauree simili, come ad esempio ingegneria civile, ingegneria edile-architettura, ingegneria biomedica, ingegneria aerospaziale, ingegneria energetica e nucleare, oppure scienze geologiche o ingegneria dell’informazione; Maestro di sostegno e funzionario socioeducativo: lauree magistrali riguardanti la formazione e l’educazione, o lauree simili. Tra queste risultano essere validi i percorsi in scienza della formazione primaria, scienza dell’educazione, o altri indirizzi specifici.

Candidarsi al bando è molto semplice, tuttavia si ha tempo solamente fino al 27 Dicembre 2023. La domanda per partecipare dovrà essere inviata sul sito inpa.gov.it nella sezione “Bandi e avvisi” e dopo aver cercato il concorso “Concorso pubblico, per esami, per n. 222 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Comune di Napoli”.