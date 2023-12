Lavoro dei sogni, ora lo trovi su sulle app di incontri: la tecnica è super-efficace | Puoi provarlo anche tu

Chi lo avrebbe mai detto che in questo modo si trovava facilmente un impiego. Ecco quali sono le app più affidabili.

Anche gli italiani, ormai, sono sempre più appassionati dei social network e dell’utilizzo spasmodico degli smartphone. Ma quali sono le applicazioni più scaricate nella nostra Nazione? Al primo posto vi è WhatsApp che è un’app di messaggistica istantanea che consente, non solo l’inoltro di messaggi di testo immediati ma anche note vocali, documenti e diversi allegati.

Facebook e Instagram, ormai, da tanti anni, sono molto popolari nel nostro Paese e consentono la condivisione di tanti contenuti come foto, video e pensieri personali utilizzando anche le famose stories.

In Italia ha guadagnato rapidamente popolarità TikTok soprattutto tra i più giovani ma non solo. Sono tantissimi i fenomeni dei social venuti fuori in seguito a dei motti che ormai sono diventati noti in tutto il Paese.

Spesso, proprio su questa piattaforma, si assiste a scene di liti familiari fittizie, battute, proposte di matrimonio emozionanti, video esilaranti e tanto altro. Telegram, offre funzionalità molto simili a WhatsApp e guadagna sempre di più seguaci in Italia soprattutto nel centro della nostra Nazione.

Netflix e Prime Video a confronto

Al fine di potersi spostare senza mai perdersi, Google Maps è sicuramente lo strumento per la navigazione più utilizzato e per muoversi senza doversi fermare e chiedere informazioni alla prima persona che si incontra. Durante la pandemia, in modo particolare, gli italiani sono diventati ancor più grandi appassionati di film in streaming o Serie Tv. E’ per questo che l’app video di Netflix è diventata molto popolare anche per scoprire contenuti originali ed inediti.

Snapchat, invece, è molto apprezzata tra i giovani soprattutto perché si condividono foto e video di carattere effimero. Per poter ascoltare la musica e podcast, l’app streaming Spotify è sicuramente tra le più apprezzate. Si può accedere a questo portale sia nella versione gratuita che in quella premium con un costo mensile. E’ giusto menzionare anche il negozio online più grande e famoso al mondo, Amazon. Viene utilizzato da tantissime persone per effettuare acquisti online, regali e tracciare tutte le consegne effettuate. Ormai, proprio con Amazon, è stato introdotto da alcuni anni Prime Video che sembra fare una notevole concorrenza a Netflix.

Grindr e Tinder per trovare lavoro

Sembra che proprio su una delle app più scaricate sarebbe possibile trovare il lavoro dei sogni. Fra queste app come Tinder in cui si possono incontrare persone speciali o l’anima gemella, in Cina, questo portale viene utilizzato per trovare lavoro in quanto vi è il divieto di utilizzo dell’altra app, LinkedIn.

In Occidente, dove non c’è il rischio di censura al momento l’app di dating per cercare lavoro più utilizzata è Grindr che addirittura permette di pubblicare gli annunci di lavoro in modo personalizzato e veloce.