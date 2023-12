Miglior Conto Deposito, se vuoi cominciare a guadagnare scegli il migliore del mese: Dicembre sarà il mese perfetto per te

Se sei alla ricerca del modo più giusto per risparmiare e guadagnare allo stesso tempo, non perdere questa occasione. Prendi subito nota.

In Italia sono ancora molte le persone che preferiscono conservare i soldi alla vecchia maniera, come insegnavano Totò e Peppino in un loro celebre film nascondendo i propri risparmi sotto la mattonella, e c’è chi invece guarda con speranza verso il futuro.

Ormai, da anni, sono nati i Conti Deposito che altro non sono che dei conti bancari che consentono ai titolari de poter depositare delle somme di denaro in modo sicuro. Chiaramente, questa tipologia di conto è diversa rispetto ai classici conti correnti in quanto, non solo non forniscono assegno e carte di debito, ma hanno un tasso di interesse più alto rispetto a quelli tradizionali.

Quando si deposita una quantità di denaro in questa tipologia di conto, lo si può prelevare in qualsiasi momento anche se, potrebbero esserci delle restrizioni o penali a seconda delle condizioni stipulate.

Uno dei principali vantaggi dei Conti Deposito riguarda soprattutto la vasta opportunità di guadagnare interessi sul saldo depositato. Infatti, questi tassi possono anche variare a seconda della politica della banca e di quelle che sono le continue modifiche delle condizioni di mercato.

Il monitoraggio online

Alcuni conti possono avere anche delle scadenze specifiche o delle penali per il prelievo anticipato. Per esempio, se il titolare del conto dovesse prelevare dei soldi prima della scadenza così come pattuita, potrebbe essere soggetto anche ad un tasso di interesse ridotto.

I Conti Deposito, in questo caso come accade anche per i conti correnti, sono spesso coperti anche da garanzie di depositi che vengono offerte proprio da organismi governativi. Onde evitare di doversi recare sempre presso degli istituti finanziari, molte banche offrono conti anche solo con l’accesso online al fine di poter monitorare il tutto attraverso le applicazioni sullo smartphone o tramite internet.

Le migliori proposte sul mercato

Questa scelta si rivela essere tra le più popolari per coloro che cercano di conservare e soprattutto a veder lievitare il proprio conto in poco tempo. Al fine di poter scegliere il Conto Deposito migliore, sarebbe il caso di parlare del conto deposito libero.

Essa è una categoria in cui non è previsto un vincolo a scadenza e quindi si è liberi di prelevare in qualsiasi momento i soldi senza penali. La migliore proposta quindi sarebbe quella di BBVA che chiaramente non è un Conto Deposito ma un conto corrente a tutti gli effetti. Oltre ad essere a costo zero, ci sono alcune promozioni come il cash back del 10% fino a 50 € su quanto speso nel primo mese di utilizzo della carta.