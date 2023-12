Maltempo, le previsioni sono agghiaccianti | 3 case su 4 sono a rischio frana: proteggila con questa soluzione

Catastrofi in arrivo ovunque. Se non segui attentamente questi consigli rischierai di ritrovarti nei guai in breve tempo.

Purtroppo l’Italia è uno di quei Paesi che si ritrova spesso e volentieri dinanzi a delle condizioni atmosferiche tali da causare dei danni non indifferenti. Questo è il caso della Toscana, come si è potuto verificare circa un mese fa che ha portato un vero e proprio nubifragio nella provincia di Firenze e in quella di Prato, dove i danni sono stati veramente molti.

Proviamo ad analizzare le varie stagioni per cercare di capire quali siano i mesi in cui le condizioni climatiche tendono ad essere più altalenanti. Se pensiamo all’autunno, e quindi al periodo che va soprattutto tra ottobre e novembre, ci sono diverse piogge abbondanti con temporali che si verificano soprattutto nelle regioni settentrionali e centrali portando a delle forti precipitazioni.

Solitamente, le regioni del sud, invece tendono ad avere temperature più miti. Pensando invece alla stagione invernale, soprattutto ai mesi tra dicembre e febbraio, le regioni costiere sono colpite sia venti forti che da mareggiate mentre, quelle meridionali, possono avere casi di maltempo non diffusi così come nel resto del Paese.

Infatti, al nord e al centro dell’Italia, addirittura possiamo notare nevicate abbondanti soprattutto nelle aree montane. L’avvento della primavera e quindi nel periodo tra marzo e maggio, le temperature tendono ad alzarsi e le piogge diminuiscono in gran parte della penisola.

Dalla siccità ai terremoti

L’estate, la stagione del caldo rovente che va da giugno ad agosto, riguarda tutte le regioni. Basti pensare, però, che nonostante la siccità sia predominante in questo periodo dell’anno, ci sono zone montane che, spesso, sono colpite da precipitazioni sparse.

Chiaramente le condizioni metereologiche cambiano di anno in anno e quindi, gli eventi climatici, possono verificarsi in qualsiasi periodo. L’Italia è anche una delle Nazioni che spesso è colpita da scosse di terremoto che spesso si vanno a concentrare nelle regioni del centro.

Assicurazioni per proteggere gli immobili

E’ giusto dire che negli ultimi tempi le varie calamità naturali hanno recato diversi danni. Infatti, nei primi sei mesi dell’anno in corso si è visto un aumento di circa il 46% di danni in seguito a cambiamenti climatici, inondazioni, tempeste e quant’altro.

Se pensiamo, quindi, alle diverse regioni italiane colpite da nubifragi, tempeste, consideriamo la situazione in Toscana dove i danni del mese scorso, secondo quanto riportato da Irpet, si aggirano a circa 2 miliardi di euro, una spesa veramente altissima. Ci sono tante compagnie che offrono assicurazioni online proprio per proteggere la propria abitazione e fare in modo che fenomeni atmosferici possano essere pagati dalla copertura per danni.