Mercato libero Luce e Gas, per il passaggio evita le fregature: questo strumento (gratuito) ti dice chi è il migliore

Se non sai a quale fornitore rivolgerti, segui queste indicazioni. Presta molta attenzione ai tentativi di frode che sono in agguato.

Nel nostro Paese, il mercato libero dell’energia è un modo alternativo al mercato che viene regolamentato sia per la fornitura di elettricità che per quella di gas naturale. Ciò vuol dire che i consumatori hanno l’opportunità di scegliere autonomamente il proprio fornitore.

Possono quindi contrattare le tariffe e soprattutto ritrovarsi a selezionare le condizioni contrattuali che si rivelano essere più adatte alle proprie esigenze. Tale liberalizzazione del mercato dell’energia in Italia è stata avviata lentamente agli inizi degli anni 2000.

Il tutto è nato al fine di promuovere non solo la concorrenza ma anche migliorare i servizi offerti ai consumatori favorendo l’efficienza del settore in questione. In quest’ottica di mercato regolamentato, le tariffe sono stabilite dall’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico conosciuta come Arera.

Nel mercato libero, i consumatori si ritrovano a valutare le diverse offerte dei vari fornitori di energia. In questo modo si riesce molto facilmente a confrontare non solo le offerte, i prezzi ma anche i servizi aggiuntivi e le condizioni migliori per scegliere il prospetto più logico.

Le tante possibilità del mercato libero

Oltre alle tradizionali utility, ci sono anche nuovi fattori che possono portare le persone ad essere ingolosite da soluzioni innovative e quindi ritrovarsi a scegliere un gestore per un’offerta più completa.

In quest’ottica di mercato libero, poter cambiare il proprio fornitore è molto facile anche perché si può sottoscrivere un nuovo contratto, con il nuovo prodotto prescelto, attivandolo senza mai incorrere in interruzioni. In questa tipologia di mercato, le tariffe possono essere sia fisse o variabili e anche le modalità di pagamento è varia e ciò si decide sempre in sede contrattuale.

Comparare le offerte migliori

Nonostante questa tipologia di mercato offra molta flessibilità, il ruolo di Arera è quello comunque di vigilare per garantire al massimo non solo la correttezza delle pratiche commerciali ma anche la trasparenza. Al fine di poter scegliere il fornitore migliore bisogna innanzitutto fare una comparazione con i consumi attuali con quelli che sarebbero quelli offerti tra i vari fornitori valutati.

Per poter fare delle simulazioni, sul portale di Arera vi è proprio uno strumento semplice dove, inserendo i consumi e le caratteristiche dell’utenza, vengono fuori dei consigli davvero molto utili sia sulla scelta del gas che su quella dell’elettricità. Solitamente, le persone, preferiscono comunque una scelta sul canone fisso per evitare spiacevoli sorprese alla fine del mese.