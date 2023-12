Bollette, denunciate nuove truffe sui contratti luce e gas: presta attenzione a questo dettaglio o ti ritroverai senza un centesimo

Non essere maldestro e segui attentamente queste indicazioni. Se firmi senza leggere ti ritrovi con tariffe molto alte.

Siamo giunti alla fine dell’anno e facendo un bilancio sono davvero tante le bollette che gli italiani si ritrovano a dover pagare. Fra queste sono incluse l’energia, l’acqua, il gas e la tassa sui rifiuti. Chiaramente, i costi possono variare anche a seconda della regione e dal consumo effettivo.

L’energia elettrica sicuramente rappresenta una parte molto importante delle spese domestiche. Anche in questo caso, i costi dipendono dal consumo e dalle tariffe che vengono applicate dal fornitore di riferimento.

Bisogna prestare molta attenzione a quelle che sono le condizioni contrattuali che spesso, in scadenza possono essere anche rimodulate su richiesta. Il riscaldamento, il condizionamento dell’aria, insieme all’uso degli elettrodomestici, influenzano e non poco l’importo della bolletta.

Anche la bolletta dell’acqua comprende dei costi legati al consumo sia di acqua potabile sia dei servizi igienico-sanitari. I prezzi, in questo caso, cambiano tra le diverse regioni e vengono influenzati dalla gestione idrica locale.

Dalle polizze alla TARI

Le polizze assicurative che possono riguardare le automobili e le case, possono addirittura rappresentare un costo molto alto. I premi, come ben sappiamo, cambiano a seconda dei diversi fattori che riguardano sia il tipo di veicolo sia la copertura assicurativa che si sceglie. La bolletta del gas copre i costi legati all’utilizzo sia del gas per il riscaldamento sia per l’acqua calda e la cottura.

Anche in questo caso bisogna prestare sempre molto attenzione alle tariffe del fornitore di appartenenza e alle condizioni contrattuali. La TARI, la famosa tassa sui rifiuti, viene calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiari ma non solo.

Gas ed elettricità al mercato libero

Essa varia anche a seconda delle dimensioni dell’abitazione e al volume dei rifiuti prodotti. Queste tariffe cambiano a seconda del comune di residenza e possono essere una vera e propria spada di Damocle nelle spese domestiche. Se si ha un telefono fisso o una rete Internet a casa, la bolletta telefonica può comunque contribuire a quelle che sono le spese mensili già ben lievitate.

Va detta una cosa importante: bisogna stare attenti alle truffe sulle bollette in quanto, a breve, tutti passeranno al mercato libero sia per luce che per gas. Infatti, secondo quanto riportato da Arera, si registrano già tantissime truffe proprio nel mercato libero che riguarda questi due settori. Dal 10 gennaio si passerà al libero mercato del gas mentre, ad aprile, toccherà all’elettricità.