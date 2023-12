Riscaldamento, con questo pellet puoi risparmiare subito il 30% in bolletta | Fai attenzione a questo dettaglio

Se segui attentamente queste indicazioni risparmierai tantissimo sulle prossime bollette. Prendi nota e non perdere tempo.

Sono in molti in Italia a non conoscere cosa sia il pellet. Esso è una tipologia ben precisa di combustibile solido che viene prodotto solitamente sotto forma di piccoli cilindri compressi. Essi sono realizzati soprattutto con materiali biologici.

Fra questi, dovremmo porre l’attenzione su residui di lavorazione del legno o anche la segatura. Il pellet viene utilizzato soprattutto come fonte di energia rinnovabile per il riscaldamento sia domestico che industriale.

Il processo di produzione che per l’appunto coinvolge la compressione del materiale di base crea delle forme compatte e dense che bruciano addirittura in modo efficiente. La misura è sicuramente standardizzata con lunghezze che sono circa di 1 o 2 cm e un diametro di 6 mm.

Ciò ne facilita l’uso sia nell’stufe che nelle caldaie progettate proprio per avere il pellet come combustibile. Anche se hanno queste dimensioni così ridotte, non si deve cadere in un errore che molti fanno.

Basso indice di umidita

Essi, infatti, hanno un alto potere calorifico rendendoli davvero molto efficaci per il riscaldamento e soprattutto si rivelano essere una fonte di energia conveniente. E’ giusto evidenziare come siano anche a basso contenuto di umidità il che non fa altro che contribuire ad una combustione efficiente.

Se si pensa al basso indice di umidità automaticamente si deve pensare all’energia che viene spesa in modo minore per fare evaporare l’acqua durante la combustione. Ovviamente, non si deve pensare all’uso dei pellet solo in stufe o caldaia apposite. Essi infatti vengono utilizzati anche in applicazioni industriali per generare calore. Il loro impiego può anche contribuire soprattutto a ridurre le emissioni di carbonio rispetto soprattutto a fonti di energia non rinnovabili come il carbone o il gas naturale.

Pellet di girasole e di legno

Per poter risparmiare sempre di più in bolletta, spesso si pensa che si debba preferire il pellet di girasole a quello di legno. Ovviamente è una domanda che veramente prevede un’attenzione ben precisa. Sebbene lo scorso anno per acquistare 15 kg di pellet di legno bisognava sborsare 22 € ora, invece, il costo è sceso a poco più di 6 euro.

Qualora volessimo utilizzare quello di girasole, per lo stesso peso, il costo ammonta a 4 euro. Purtroppo in Italia non viene prodotto e i Paesi che lo producono sono Ungheria, Bulgaria, Russia e Romania. Quindi ritrovarsi in casa significherebbe pagare anche dei costi di spedizione.