Tasse troppo alte? Ecco tutte le esenzioni che puoi chiedere in base al tuo ISEE | Se non hai soldi queste non le paghi

Gli italiani si ritrovano a pagare diverse tasse che variano anche al proprio lavoro. L’IRPEF ovvero l’Imposta sul Reddito è sicuramente quella principale e si applica alle entrate derivanti dal lavoro, che esso sia dipendente o autonomo.

Viene esteso anche agli affitti e agli altri redditi. Se invece pensiamo all’imposta indiretta che grava sui consumi, dobbiamo parlare dell’Imposta sul Valore Aggiunto conosciuta comunemente con l’acronimo di IVA.

Si applica, quindi, alla vendita non solo di servizi ma anche di beni e viene inclusa nel prezzo di vendita. Chiaramente, a seconda del bene o del servizio esistono diverse aliquote. Se si ha in possesso una casa si deve necessariamente pagare anche l’imposta locale sulla proprietà immobiliare che è conosciuta con il nome di IMU, ovvero Imposta Municipale Propria.

Essa chiaramente può variare a seconda del proprio comune di residenza. L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive ovvero l’IRAP colpisce tutte le attività e i servizi applicando delle aliquote che cambiano da regione in regione.

Le tasse che non tutti conoscono

Quando ci si ritrova dinanzi ad un’eredità o ad una donazione, viene applicata l’Imposta sulle Successioni e Donazioni chiamata ISD. In questo caso, le aliquote, non cambiano a seconda del comune o della regione ma dipendono dal grado di parentela fra il donante e il donatario.

Il famoso Tobin Tax è quella comunemente chiamata Imposta sulle Transazioni Finanziarie che riguarda chi acquista o vende azioni. Le Imposte sugli Immobili all’Estero come IVIE colpiscono i patrimoni finanziari o gli immobili che si trovano fuori dal nostro Paese.

La rateizzazione dei pagamenti

Per tutti coloro che sono in possesso di alcuni veicoli, devono pagare anche il bollo auto e l’accisa sulla benzina. Restando sul concetto di acquisto, se ci si ritrova a comprare un immobile, sui contratti e sugli atti notarili vengono applicati i diritti di scrittura. Infine che si tratti di lavoratori dipendenti o autonomi, si è sempre tenuti a versare i contributi presidenziali e assistenziali che vanno a finanziare l’assistenza sociale e il sistema pensionistico.

Se non si hanno i soldi per pagare le tasse ecco che corre in soccorso la Legge attraverso delle riduzioni o esenzioni ove possibile. Spesso, ci si può ritrovare a chiedere la rateizzazione dei pagamenti come ad esempio la tassa sui rifiuti, TARI. Ciò cambia a seconda dal comune di residenza in cui ci si può recare presso lo sportello apposito e chiedere una rimodulazione della tassa emessa.