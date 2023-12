Tredicesima prima o dopo Natale? Le date previste sono chiare: in molti l’hanno già ricevuta ma non lo sanno

Si avvicina il Natale e scatta la corsa ai regali. A tal proposito, la tredicesima mensilità è realmente manna dal cielo. Ma quando arriva?

E’ indubbiamente piacevole, per tutti i dipendenti pubblici o privati, sapere che in dicembre lo stipendio, sostanzialmente, raddoppia. Eh sì, perché è in arrivo anche la tredicesima.

Questa mensilità aggiuntiva allo stipendio base nasce come erogazione volontaria da parte di alcuni datori di lavoro ai propri dipendenti, proprio alla vigilia delle festività natalizie. Vista la funzione strategica che questa gratifica riveste sull’andamento dei consumi del mese di dicembre, nel corso del tempo, dopo la metà degli anni Trenta del secolo scorso, si è deciso di renderla obbligatoria e permanente.

Non è un caso, quindi, che essa assuma il nome di “gratifica natalizia“. Lo scopo, infatti, è proprio quello di incentivare i consumi durante le festività, generando così un effetto positivo su tutta l’economia.

Ma quando viene erogata la tredicesima? Se serve per incentivare le spese, la si riceve prima o dopo Natale? Se la prima domanda non ha una risposta univoca – e affronteremo qualche dettaglio ad essa relativo di seguito -, la seconda questione è invece di facile risoluzione. La tredicesima deve essere pagata sempre prima delle festività natalizie.

Quando arriva la tredicesima

Dicevamo che la data di accredito della tredicesima mensilità non è la stessa per tutte le categorie di lavoratori. Non esiste ad esempio, per il privato, né una legge né una norma contrattuale che stabilisca un giorno particolare per riceverla.

Diverso invece è il caso dei dipendenti pubblici. Per essi le date sono precise. Gli insegnanti della materna e delle elementari, ad esempio, ricevono la gratifica il 14 dicembre. Il personale amministrativo e gli altri dipendenti statali hanno invece l’accredito il 15 o il 16 dicembre, sempre che questi giorni non cadano di sabato o di domenica, ovviamente.

Tredicesima in arrivo. O già arrivata?

Quindi, c’è da star tranquilli. L’accredito della gratifica natalizia è in arrivo. In genere, essa viene pagata tra il 15 e il 20 dicembre, e comunque non oltre la vigilia di Natale. C’è però una categoria di persone che tale mensilità aggiuntiva l’hanno già ricevuta.

Stiamo parlando dei pensionati, ai quali la tredicesima è stata versata sul proprio conto corrente postale o bancario il 1 dicembre scorso, assieme alla mensilità corrente di dicembre. Per chi non avesse ancora controllato, è quindi il caso di farlo, perché costoro riceveranno una bella sorpresa.