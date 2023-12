Pensione con 10 anni di contributi, tutte le possibilità per smettere di lavorare nel 2024 | Se ne scegli una ti godi la vecchiaia

Se hai questi requisiti puoi goderti tranquillamente la pensione sin dal prossimo anno. Non sai come fare? Prendi nota.

L’Italia è sicuramente uno dei Paesi in Europa tra i più vecchi. Infatti, sono molti i pensionati presenti nel nostro Stato che destinano le proprie giornate a non guardare esclusivamente la televisione e ad aspettare chissà cosa ma dedicando sé stessi a molte attività ricreative.

Molte persone infatti, dopo aver lavorato una vita intera, approfittano del tempo libero per viaggiare. Possono, non solo esplorare nuove città, anche fare visita a familiari e amici che prima era più difficile poter fare.

Alcuni scelgono di dedicare parte anche al volontariato. Sono infatti diverse le persone coinvolte in organizzazioni no profit o comunque anche in ospedali o scuole. La pensione, quindi, viene vista soprattutto come un momento di rinascita quando si dedica il proprio tempo libero anche a coltivare degli hobby trascurati.

Tra questi vanno menzionate attività sportive, artistiche, musicali o anche di giardinaggio. Al fine di evitare di appesantirsi e di non praticare sport, mantenere uno stile sano attraverso lezioni di fitness, escursioni o anche praticare lo yoga, si rivela essere fra le scelte più apprezzate e in voga dell’ultimo periodo.

Dalla lettura alla cucina

Ci sono pensionati che comunque scelgono di continuare ad imparare e a crescere partecipando a corsi o seminari. Molti riprendono in mano gli studi universitari per ambire ad una nuova laurea o per conseguirla la prima volta. La lettura in biblioteca, nei parchi o in centri ricreativi, si rivela essere un ottimo sport per tenere la mente sempre allenata e stimolare la memoria a lungo termine.

Ormai, grazie anche alle tante trasmissioni che vengono proposte in televisione, sono in molti coloro che amano concentrarsi su corsi di cucina o degustazione dei vini. Questo non fa altro quindi che dare gioia e soddisfazione a persone che in passato hanno dovuto rinunciare a tutte queste attività per motivi lavorativi o logistici.

Le categorie di fortunati

La pensione, quindi, offre anche l’opportunità di trascorrere più tempo con i familiari e con i nipoti. Spesso, quando i propri figli sono impegnati con il lavoro, sono proprio i nonni ad occuparsi dei più piccoli sia per attività scolastiche sia per attività ricreative. Come ben sappiamo, negli ultimi giorni, si sta parlando incessantemente della possibilità di andare in pensione anche con meno di 10 anni di contributi.

In alcune circostanze, infatti, ciò è possibile. La prima misura che lo consente è l’opzione contributiva della pensione di vecchiaia. Infatti, da ciò è possibile notare che il tutto lo si può rapportare a quando si inizia a lavorare. Anche gli iscritti al fondo casalinghi o casalinghe dell’Inps, possono avere diritto anche alla pensione con meno di 10 anni di contributi. Ciò, riguarda anche gli iscritti alle casse professionali.