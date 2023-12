B&B in condominio, è legale? Scopri come aprirlo senza problemi e assicurati un guadagno senza precedenti

Se hai sempre sognato aprire un’attività simile, scopri come fare per non avere problemi. In pochi passi sarai a disposizione dei clienti.

Negli ultimi anni sono sempre più in voga i Bed & Breakfast che offrono ospitalità attraverso alloggio e colazione agli ospiti che vi si recano. In Italia, la diffusione di quelli che comunemente vengono chiamati B&B è avvenuta a partire dagli anni ’90 anche se pensare ad un luogo in cui si possa dare alloggio e colazione, ha radici molto più antiche.

Questo termine, infatti, deriva dalla tradizione anglosassone ma è un concetto che da tantissimi secoli è presente in molte culture del mondo. Le prime forme di B&B in Italia sono nate sotto forma di locande e pensioni tradizionali che, ancora oggi, esistono nel nostro Paese.

La grande diffusione avvenuta negli ultimi anni è stata consentita grazie alle leggi regionali e nazionali che hanno iniziato a riconoscere sempre di più questa forma di attività turistica regolamentandola secondo le normative.

Le leggi, quindi, hanno fornito delle linee guida ben precise anche su come gestire l’attività rispettando tutte gli standard sia di qualità che di sicurezza. Spesso, questi Bed & Breakfast sono gestiti da privati che possono mettere a disposizione una o più stanze, della propria casa, sia per ospitare dei viaggiatori che dei veri e propri turisti.

Colazione e pernottamento per gli ospiti

Ogni mattina, viene preparata loro una colazione homemade oppure, in alcuni casi, i proprietari possono lasciare dei prodotti confezionati per dare l’opportunità ai viaggiatori di poter fare tranquillamente il proprio pasto mattutino.

Nella nostra Nazione, questa tipologia di alloggi si è diffusa soprattutto nelle città più ambite dai turisti, sulle isole, nelle località di montagna e marittime. Va considerato anche il numero importante di B&B nei vari capoluoghi italiani dove, coloro che viaggiano spesso, trovano offerte convenienti sui vari portali per alloggiare una o più notti.

La sentenza parla chiaro

C’è da dire che in molti si sono chiesti se si possa aprire un B&B all’interno di un condominio. La risposta è molto semplice ed è affermativa. Quindi, se si rispetta il regolamento condominiale, l’attività ricettiva può essere aperta.

A dimostrazione di ciò si può citare la sentenza n. 18303 del 17/09/2015 emessa dal Tribunale di Roma che ritenne l’attività di B&B potesse essere effettuata se rispettate le regole vigenti sulla capienza massima e sulla quiete pubblica.