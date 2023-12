Concorso pubblico per il Ministero, 1050 posti disponibili: puoi candidarti anche con la licenza media | Bastano due minuti

Se hai questi requisiti non perdere l’occasione della tua vita. Punta al posto indeterminato in pochissime mosse.

In Italia sono molte le persone che si interessano ai vari bandi dei concorsi pubblici a cui si può partecipare. Chiaramente, questa tipologia concorsuale può variare anche a seconda dei settori e delle amministrazioni spesso coinvolte.

Possono esserci alcuni che riguardano l’assunzione di personale in diversi enti pubblici come ministeri, regioni, province, comuni ed altri enti locali. A seconda delle necessità, vengono essere indetti per profili professionali specifici come quello amministrativo, educativo, sanitario e tanti altri.

Tra le posizioni più ambite in Italia, anche per il numero sempre crescente di iscritti alla facoltà di giurisprudenza, vi rientra sicuramente la categoria dei magistrati. Sono in molti infatti le persone che partecipano ai concorsi che vengono indetti proprio dal CSM ovvero dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Anche nel settore sanitario, per potervi accedere, sono previsti dei concorsi al fine di raggiungere l’assunzione tanto sognata. Ciò, quindi, riguarda i medici, gli infermieri e anche i tecnici di laboratorio.

Dalla scuola all’università

Con il Governo Meloni, dal prossimo anno, saranno indetti molti concorsi per aspiranti docenti sia con procedura straordinaria sia con quella ordinaria. Tale differenza risiede soprattutto nel fare una scrematura tra coloro che hanno già esperienza di supplenze e certificazioni e per i neolaureati.

Anche il mondo universitario è sempre attento a reclutare nuovi ricercatori e per questo sono numerosi i concorsi che vengono indetti ogni anno nelle varie regioni. Anche per ricoprire il ruolo da fisioterapista, biologo, farmacista e tante altre professioni sanitarie, ci si ritrova a dover sostenere dei concorsi specifici per ricoprire queste posizioni.

Concorso Aeronautica Militare 2024

Sicuramente, però, in Italia, il primato nei concorsi pubblici risiede soprattutto in tutto ciò che riguarda l’accesso alle diverse forze armate fra cui l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica e anche le forze di polizia come i Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

Proprio in merito a queste posizioni va detto che è stato indetto il Concorso Aeronautica Militare VFI 2024 per reclutare 1050 volontari. E’ richiesto come titolo di studio la licenza media e verrà effettuata una selezione pubblica aperta ai civili. Al fine di potersi candidare bisogna collegarsi sul portale dei concorsi online del Ministero della Difesa ed effettuare la procedura in modo corretto entro il 15 dicembre 2023.