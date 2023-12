Legge di Bilancio 2024, nuove proposte aggiunte in silenzio: ecco cosa ti stanno tenendo nascosto

Segui attentamente tutto quello che non è stato ancora reso noto. Tutte queste novità potrebbero cambiare la tua vita.

Spesso in televisione sentiamo parlare di Stati che promuovono o curano una Legge di Bilancio. Ma di cosa si tratta? È una legge fondamentale che si occupa di stabilire il quadro finanziario per il Governo in un preciso periodo di tempo.

Solitamente, la si attua in un anno fiscale. Questa legge non è altro che è un documento chiave soprattutto nel processo legislativo che si occupa di determinare la raccolta di entrate da parte del Governo.

Queste non sono altro che tasse ed altre entrate che poi verranno spese sotto forma di fondi al fine di soddisfare le varie esigenze pubbliche di una Nazione. Queste leggi di bilancio quindi si rivelano essere strumenti cruciali soprattutto per gestire le finanze pubbliche e garantendo la responsabilità e la trasparenza degli utilizzi dei fondi.

Possono anche includere delle specifiche disposizioni dettagliate proprio sulla tassazione, la spesa pubblica e anche il debito pubblico. Questa tipologia di legge nasce anche per definire quelli che sono gli obiettivi economici e sociali che un Governo si prefissa in un preciso arco di tempo.

Le regole per garantire il bilancio

Si occupa quindi di stabilire limiti di spesa per i vari settori e cercare di ricollocare le varie risorse per progetti specifici o settori che richiedono la priorità assoluta. Inoltre, stabiliscono regole e vincoli proprio per garantire che il bilancio complessivo sia innanzitutto sostenibile con quelli che sono gli obiettivi economici che un Paese si è prefissato anzitempo.

Se guardiamo nell’ottica degli Stati membri dell’Unione Europea, le leggi di bilancio per l’appunto devono rispettare quelle che sono le regole stabilite dall’UE come il patto di stabilità e crescita. Ma se guardiamo al nostro Stato, anche il Governo Meloni si è occupato di redigere la Legge di Bilancio 2024.

La decisione su bonus e pensioni

Ci sono determinate modifiche che riguardano soprattutto le pensioni ed i bonus. La Premier Giorgia Meloni è stata sin da subito molto chiara dicendo che è una legge blindata. Di conseguenza, tutti i vari emendamenti presentati dall’opposizione, sono destinati ad essere pian piano cestinati.

Il caso emblematico però riguarda sia le pensioni che i bonus. Infatti secondo quanto riportato da Domani, non saranno previste decurtazioni all’assegno previdenziale per le categorie di dipendenti pubblici e poi saranno esclusi dalla penalizzazione i lavoratori che andranno in pensione di vecchiaia dal 2024.