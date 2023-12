Serie A TIM, UFC e NFL in maxi sconto per Natale: il nuovo abbonamento sta andando a ruba | Quest’occasione non puoi perderla

Se hai sempre sognato di vedere la tua squadra del cuore e sostenerla a squarciagola, non perdere quest’occasione davvero unica.

L’Italia è sicuramente il Paese della passione culinaria ma anche del grande amore per il calcio. Sono davvero moltissimi i tifosi, in tutta Italia, che seguono con grande attenzione le vicende delle squadre del cuore.

Se si pensa che oltre al campionato di Serie A ci sono anche squadre impegnate in Europa come in match di Champions League ed Europa League, senza trascurare anche la Conference nata negli ultimi anni, sicuramente si può parlare di uno sport che viene praticato quasi tutti i giorni della settimana.

Sebbene qualche settimana fa il calcio di club si sia fermato per dare spazio agli impegni delle Nazionali per le qualificazioni ai prossimi Europei e Mondiali, dovremmo anche dire un’altra cosa molto importante.

Nonostante negli ultimi tempi questo sport abbia avvicinato sempre più categorie di persone, si parla anche di prestare molta attenzione alla violenza sugli stadi e soprattutto a momenti di razzismo nei confronti di alcuni giocatori.

Tifare insieme agli amici

Il calcio, in quanto sport, dovrebbe essere un esempio educativo anche per i più giovani. Sono sempre di più i ragazzi e le ragazze che nel nostro Paese, attratti dai grandissimi campioni che militano nel nostro campionato, si iscrivono a scuola calcio per seguire le orme dei propri beniamini.

Quando ci si trova la domenica in famiglia o tra amici, si pensa anche di organizzare dei pranzi o delle cene che siano finalizzati anche alla visione di un bel match di campionato da commentare insieme, facendo il tifo per la propria squadra.

DAZN fa un regalo ai nuovi clienti

Purtroppo, però, negli ultimi tempi, sono sempre di più le persone che hanno dovuto rinunciare a seguire tutte le partite della propria squadra del cuore. Questo è accaduto soprattutto perché i costi delle piattaforme televisive sono aumentati sempre di più e ciò non ha fatto altro che mettere le persone in condizione di rinunciare allo spettacolo.

Per questo, DAZN ha voluto proporre degli sconti per i nuovi clienti, che dureranno addirittura cinque settimane. La piattaforma ha deciso di lanciare una nuova promozione e ci sarà un notevole risparmio, di ben 22 €, stipulando un nuovo contratto se attivato entro il 10 dicembre. Sarà possibile quindi attivare il piano standard da 19,90 € al mese per i primi due mesi. Nell’offerta è anche presente il Pass NFL Game Pass Weekly Pro 7. Questa promozione durerà solo sette giorni e si disattiverà automaticamente.