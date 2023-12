Bonus luce e gas, dal 2024 cambia tutto: puoi richiederlo solo a queste condizioni

Stufo di pagare cifre esorbitanti per le bollette? Controlla se puoi richiedere il bonus anche nel prossimo anno.

Siamo giunti all’ultimo mese dell’anno e sono sempre di più le persone che si ritrovano a fare un bilancio del 2023. Tutto ciò, però, potrebbe venire anche fuori in merito a quello che potrebbe essere un mero resoconto economico di tutte le spese effettuate durante questo periodo.

Sono in molti a lamentare che il costo eccessivo delle bollette degli ultimi periodi che non ha fatto altro che incentivare sempre di più le persone a chiedere prestiti per fronteggiare le spese sempre più incombenti.

Purtroppo, la situazione di guerra che riguarda non solo l’Ucraina ma anche adesso il territorio israeliano, ha messo al tappeto tutte le Nazioni, tra cui l’Italia. Sono sempre di più gli italiani che preferiscono approfittare delle grandi offerte per iscriversi in palestra e utilizzare proprio queste strutture in cui lavarsi, asciugarsi i capelli e quindi ottimizzare due cose importanti.

Dedicare tempo allo sport che fa bene al corpo e alla mente e approfittare di un luogo per evitare di utilizzare a casa troppa acqua ed elettricità. Molti, però, commettono spesso degli errori anche fra le quattro mura domestiche che si rivelano veramente essere molto disastrosi.

Dosare correttamente l’energia

Se si pensa, infatti, che quando ci si lava i denti, si rade la barba o ci si fa la doccia, non tutti chiudono il rubinetto e si consuma veramente tantissimo acqua in modo inutile. Quante volte capita di andare a trovare amici o parenti che lasciano le luci accese in tutto l’appartamento perché, svogliati nello stare lì a spegnere gli interruttori.

Piccoli accorgimenti possono rivelarsi veramente fondamentali per fare in modo che le prossime bollette possano essere sicuramente meno elevate rispetto alle ultime che sono arrivate. Molti non controllano nemmeno in maniera meticolosa se con le compagnie con cui hanno sottoscritto un contratto di luce e gas sia terminato il periodo di promozione e quindi non chiamano il proprio gestore per richiedere un’eventuale rimodulazione.

Il bonus esteso anche nel 2024

Talvolta, qualora questa non dovesse essere attuabile, si potrebbe pensare di valutare un cambio gestore per usufruire di nuove promozioni che faranno bene alla tasca. C’è da dire che nel 2024 cambieranno anche alle agevolazioni che riguardano la bolletta elettrica.

Infatti, alla fine di questo mese scadrà il bonus sociale potenziato però, nel periodo tra gennaio e marzo 2024 gli utenti potranno ancora avere il beneficio di un contributo aggiuntivo sulla bolletta elettrica. Il bonus elettrico è stato riproposto anche nella Legge di Bilancio con alcune limitazioni. Tale legge ha previsto che ci sia per tutto l’anno un’estensione della platea dei consueti bonus per il disagio economico.