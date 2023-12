Cassieri e macellai cercasi, 110 posti disponibili in tutta Italia: puoi candidarti anche senza esperienza

Se hai sempre sognato ricoprire questi ruoli, non lasciare che l’occasione voli via. Ecco come farti trovare pronto.

Tra i mestieri più ambiti ma anche cercati in Italia sicuramente dovremmo porre l’attenzione su due figure ben precise: il cassiere e il macellaio. Il primo, ha radici storiche davvero molto lontane che risalgono al XIX secolo.

Il termine cassiere è associato comunque al ruolo occupato da chi è responsabile della gestione del denaro sia in un contesto aziendale che di un’organizzazione. Chiaramente, l’evoluzione specifica di questo ruolo varia notevolmente anche dal contesto e dal settore che si ricopre.

Infatti, nelle banche, il ruolo ha davvero delle radici antichissime essendo proprio delle istituzioni antiche. Esse, hanno sempre avuto bisogno di personale che doveva occuparsi proprio delle transazioni finanziarie e dei controlli di riserve di denaro.

L’introduzione anche di tecnologie come le casse registratrici hanno fatto sì che tale ruolo venisse cambiato nel tempo ed anche alleggerito per evitare problematiche legate anche il resto da dover dare ai clienti.

Il mestiere del macellaio

Per quanto riguarda il macellaio, le origini di questo mestiere sono veramente molto remote. La macellazione degli animali per avere della carne è sicuramente una delle attività che dà sempre è associata alla sopravvivenza dell’essere umano. Se pensiamo, però, alla moderna organizzazione di tale lavoro, il suo ruolo ha iniziato a prendere forma soprattutto nel corso dei secoli cambiando anche radicalmente rispetto al passato.

In Italia, dove si ha una tradizione gastronomica ricca e variegata, questo mestiere è veramente molto importante. Tale ruolo, in tutti questi anni, è stato anche molto influenzato non solo dalla cultura alimentare ma anche da pratiche agricole locali. Nel XX secolo, in seguito anche all’industrializzazione e alla crescita delle aree urbane, questo impiego è stato veramente trasformato. La distribuzione di carne confezionata e la commercializzazione su larga scala hanno comunque influito sulla figura del macellaio artigiano.

Il Penny Market è alla ricerca di personale

Nonostante, però, ci siano grandi supermercati e catene di distribuzione, va detto che molte sono le città in Italia in cui vengono valorizzate proprio le botteghe di carne di qualità. Ora, ritornando a questi due importanti ruoli, va detto che un’importante catena di supermercati, il Penny Market cerca ben 110 figure da inserire nelle sedi di Sicilia, Puglia, Lazio, Campania, Toscana, Liguria, Lombardia e Piemonte.

I macellai, però, sono richiesti soprattutto in Calabria, Puglia, Basilicata, Piemonte e Lombardia. Al fine di potersi candidare, ci si può collegare proprio sul sito e cliccare sulla voce Lavora con noi per poter inoltrare la propria candidatura.