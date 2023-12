Bando con contratto indeterminato, per ottenerlo basta un diploma: ancora pochissimi giorni per presentare domanda

Se hai sempre sognato un contratto di questo genere ed hai il diploma non lasciarti sfuggire l’occasione. Ecco come presentare la domanda.

Sono davvero tantissimi i giovani in Italia che, dopo aver terminato un percorso di scuola superiore, vogliono intraprendere sin da subito una carriera lavorativa senza doversi per forza dedicare anima e corpo ad un percorso universitario di ripiego.

Trovare un lavoro stabile, di questi tempi non è sicuramente semplice ma, rispetto al passato, sembra proprio che qualcosa stia cambiando. Se si pensa a grandissime aziende come Amazon che riescono ad avere sempre un numero importante di clienti in tutto il mondo, vedere l’apertura di diverse filiali in tutta Italia dove, fra magazzinieri, corrieri e altre figure, c’è sempre ampio spazio anche per i giovani.

Con il Governo Meloni, si sta, sempre di più prestando attenzione anche al mondo della scuola dove, dal prossimo anno dovrebbero partire nuovamente le procedure di concorso straordinario e ordinario per tutti gli aspiranti docenti.

Ancor prima, dovrebbero esserci anche le famose abilitazioni per fare in modo che il numero di supplenti possa diminuire sempre di più potendo accedere ai concorsi anche con delle competenze maturate con degli studi specifici.

La domanda crescente di Personale ATA

Sono sempre di più le regioni del settentrione che si ritrovano spesso sguarnite dal punto di vista del Personale ATA e, come tutti sappiamo, per poter ottenere un contratto a tempo indeterminato in questo settore, non vi è bisogno del superamento di un concorso ma bisogna ricoprire tale incarico per 24 mesi, anche non continuativi.

In questo modo, si passa in prima fascia e poi va atteso lo scorrimento della graduatoria di riferimento. Anche Poste Italiane, da sempre, pone sempre grande attenzione per le assunzioni di diverse figure professionali da inserire.

Cercasi agenti di polizia in Piemonte

Quindi, sono davvero tante le occupazioni che potrebbero essere ricoperte nel nostro Paese. Al fine di poterle cercare in maniera molto precisa, ci si potrebbe anche collegare online dove si possono scorgere i bandi e i concorsi che si tengono in tutta Italia.

Questo è il caso del Comune di Santa Maria Maggiore in Piemonte che cerca agenti di polizia municipale. Al fine di non farsi trovare impreparati, si può mandare la domanda di ammissione al concorso entro le ore 12:00 del 9 dicembre 2023.