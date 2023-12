Bando scuola, 45mila posti da insegnante da coprire in fretta: non perdere queste date | Tutte le posizioni aperte

Controlla se con i tuoi requisiti puoi partecipare al prossimo concorso. In pochissimo tempo il contratto sarà tuo.

Negli ultimi mesi, sono sempre di più le persone in trepidante attesa di poter avere novità dal Governo per partecipare ai prossimi concorsi nel mondo della scuola. Gli ultimi anni sono stati davvero fondamentali anche in seguito alle riforme apportate avanti dal Ministro Azzolina quando al Governo vi era il Movimento 5 Stelle.

Dal 2020, infatti, sono state diverse le procedure straordinarie e ordinarie che hanno garantito l’assunzione di molti docenti a tempo indeterminato. Ora, con il Governo Meloni e con il Ministro Valditara, ci si sta preparando ad una nuova ondata di concorsi che riguarderà non solo i precari storici ma anche neolaureati.

Rispetto agli anni scorsi dove si parlava spesso di TFA per conseguire l’abilitazione all’insegnamento nelle varie Classi di Concorso, ora ci saranno dei percorsi ben precisi che daranno l’opportunità, a seconda delle esperienze e competenze acquisite in questi anni, di ottenere l’abilitazione.

In questo modo si potrà effettuare un upgrade anche nelle famose GPS ovvero le Graduatorie Provinciali Scolastiche. Proprio queste, negli ultimi anni, si sono rivelate essere l’arma vincente per tutti coloro che ambivano a ricoprire supplenze brevi o annuali nel mondo della scuola.

La differenza tra le varie regioni

Fino a qualche anno fa, vi erano solo le Graduatorie di Istituto che davano l’opportunità agli aspiranti docenti di poter inserire solo 20 preferenze per provincia. Ora, che la situazione sembra essere definitivamente più elastica e molto congeniale, le assunzioni sembrano andare sempre di più a ridurre il numero di emergenze.

Se al sud Italia i supplenti stanno diminuendo sempre di colpo grazie alle ultime assunzioni, al nord, purtroppo, vi è ancora un numero alto di posti vacanti e cattedre da riempire. Tutto ciò è dovuto al fatto che ci siano diversi insegnanti che, ottenuto il tanto ambito ruolo, ritornano nelle proprie regioni di provenienza.

Nuove assunzioni nel mondo scolastico

Secondo quanto riportato negli ultimi giorni sembra proprio che siano a disposizione ben 44.654 posti per le nuove procedure concorsuali. Secondo il DPCM, 6428 saranno dedicati invece agli insegnanti di religione.

Finalmente, dopo tanti anni, possono ambire al tempo indeterminato con un concorso che avrà sempre una procedura straordinaria e ordinaria. La prima modalità riguarderà tutti coloro che hanno almeno tre anni, anche non consecutivi, di insegnamento pregresso.