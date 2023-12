Smartworking, arriva una proroga importante per i lavoratori: buona notizia per tutte queste categorie

Questa volta potrai continuare a lavorare comodamente da casa. Se rientri tra queste categorie nessuno potrà impedirtelo.

Sono quasi passati quattro anni da quando il mondo intero è stato colpito dalla pandemia da COVID-19. Durante quei mesi, tutti sono stati costretti a chiudersi in casa per evitare una strage che comunque è stata visibile in diverse parti del nostro pianeta.

Scuole chiuse, persone con delle attività rimaste a casa perché non potevano aprire i propri negozi e tanti altri. Chi non ha mai smesso di lavorare è la categoria degli addetti nei supermercati. Questi sono stati presi d’assalto soprattutto da richieste relative a farina e uova.

Molte persone, preferivano preparare pane e pasta in casa per evitare di restare senza provviste. In quel periodo, però, è giusto dire che vi è stato un’importante introduzione che ancora oggi sembra essere un’arma vincente.

Parliamo della modalità di lavoro da remoto ovvero in smartworking. Sono molti gli italiani che, lavorando in determinati settori dove l’utilizzo del computer si rivela essere fondamentale, hanno continuato a lavorare attraverso il proprio pc e la propria connessione comodamente da casa.

Le riunioni a distanza

Quella che si è rivelata essere una situazione di emergenza, ancora oggi è una fonte valida da utilizzare. Infatti, va detto che anche per gli insegnanti, spesso per evitare riunioni dal vivo, sono diverse le scuole che danno opportunità al dirigente, in seguito alle varie riunioni durante l’anno, di poter decidere se alcune attività possono essere effettuate da remoto.

Questa modalità in smartworking, quindi, ha portato anche a diversi vantaggi. Questo modo di lavorare, non solo dà l’opportunità alle persone di non spostarsi di casa ma preserva anche l’ambiente.

Proroga fino a marzo per alcune categorie

Se si pensa che due italiani su tre utilizzano la macchina o altri mezzi per spostarsi e quindi incrementando l’inquinamento ambientale, se in qualche modo si possono evitare delle uscite di questo genere, ben venga lo smartworking. Ma esso è ancora valido? Assolutamente sì.

Secondo quanto riportato da il sole 24 ore.com, sembra che si stia arrivando alla proroga per fine marzo per tutti quei genitori di ragazzi under 14 e fragili nel privato. Questo rinvio di tre mesi è presente negli emendamenti di DL Anticipi. Ovviamente, chi non gode di questa proroga sa che il tutto scadrà entro il 31 dicembre.