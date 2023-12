Caro voli, biglietti fuori controllo: prima di acquistarlo segui questi trucchetti | Il viaggio ti costa la metà

Se devi acquistare un biglietto aereo, fermati subito. Non procedere se prima non prendi nota di questi saggi consigli.

In Italia sono sempre di più le persone che amano effettuare viaggi in aereo. Ma quali sono gli aeroporti principali del nostro Paese? A 30 km a ovest di Roma vi è quello di Fiumicino, il Leonardo Da Vinci.

E’ il principale aeroporto internazionale d’Italia nonché uno dei più trafficati. A circa 45 km a nord ovest da Milano, il secondo aeroporto principale di Italia, è quello di Malpensa. Sempre nel capoluogo lombardo vi è quello di Linate che si concentra di più su destinazioni business.

Restando sempre nella stessa regione, vi è anche un altro a Bergamo, Orio al Serio. Si occupa di voli low cost e di voli nazionali ed europei. A 12 km a nord di Venezia, vi è l’aeroporto Marco Polo che tratta soprattutto traffico internazionale.

A 6 km a nord ovest da Bologna vi è l’aeroporto Guglielmo Marconi che è sicuramente uno dei più importanti del centro-nord Italia. Spostandoci in Toscana, sicuramente l’aeroporto di Pisa gioca un ruolo fondamentale per la vasta scelta di destinazioni internazionali. Esso è conosciuto con il nome di Galileo Galilei.

Gli aeroporti del sud Italia

A Napoli, precisamente a 7 km a nord est, vi è il principale aeroporto del sud in zona Capodichino. In Sicilia, quello di Fontana Rossa nei pressi di Catania e quello di Punta Raisi, a 35 km a ovest da Palermo, sono più importanti dell’isola.

Da questi aeroporti, sono molte le persone che preferiscono viaggiare per raggiungere mete nazionali o straniere. Purtroppo, però, ci si trova spesso e volentieri ad acquistare prezzi a costi veramente eccessivi. Ci sarebbe un modo per poter risparmiare sui biglietti? Chiaro che si.

Consigli per risparmiare sui biglietti

Bisognerebbe, innanzitutto, pianificare un viaggio tre mesi prima o almeno tre settimane prima per pagare meno. Se si prenota un volo nel fine settimana, specialmente la domenica, i costi saranno notevolmente bassi. Decidendo di iniziare il viaggio di martedì o mercoledì, si risparmierà tanto sul biglietto. Per trovare delle soluzioni più convenienti, sia in termini di risparmio che di denaro, sarebbe il caso di prendere in considerazione anche l’aeroporto più lontano.

Prima di memorizzare i dati nella cronologia, sarebbe il caso di effettuare delle comparazioni fra i vari voli low cost attraverso una navigazione in incognito. Attenzione soprattutto ai voli diretti, quelli senza scalo, che possono costare addirittura molto meno, soprattutto in bassa stagione. Molti, sono anche gli error fares commessi dalle compagnie aeree.