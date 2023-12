Gas alle stelle, il nuovo aumento è una stangata senza precedenti: per risparmiare puoi fare solo così

Le cose per gli italiani non migliorano affatto. Se vuoi risparmiare sul gas non puoi lasciarti sfuggire questa occasione.

In Italia è sempre più diffuso l’uso del gas. Esso ha veramente una lunga storia che risale a tanti decenni fa. Inizialmente, l’introduzione nelle abitazioni è avvenuta gradualmente. Se si pensa agli anni ’60 e ’70, abbiamo assistito poi ad un notevole aumento dell’uso del gas soprattutto a scopo domestico.

Ha sostituito altri metodi di cottura come il carbone o l’uso di fonde elettrici. Ormai, le cucine a gas sono sempre diventate più comuni diventando una delle principali fonti di energia nel nostro Paese.

Chiaramente, oltre alla cucina, il gas è utilizzato anche per altri scopi. Sono molte, infatti, le famiglie italiane che lo utilizzano anche per il riscaldamento dell’ambiente, sia attraverso l’uso dei termosifoni sia con i sistemi centralizzati.

Ciò avviene soprattutto nelle regioni più fredde della nostra Nazione. I boiler, che sono alimentati proprio a gas, si occupano di fornire acqua calda per usi domestici. Basti pensare alla doccia e al lavaggio.

Il gas non solo per cucinare

Alcuni appartamenti, addirittura, dispongono di asciugatrice a gas per consentire un’asciugatura molto più veloce dei vestiti. Il gas, poi, viene utilizzato anche in camini e stufe per il riscaldamento come fonte di calore soprattutto in alcune zone rurali. All’aperto, esso viene utilizzato anche per alimentare barbecue e griglie al fine di offrire un modo conveniente per cucinare. Inoltre, i generatori di energia alimenta a gas, forniscono una fornitura elettrica di emergenza.

Il gas quindi è diventato una componente essenziale nelle case degli italiani coprendo una vasta gamma di usi domestici oltre quello della cucina. C’è da dire che, come per l’elettricità, anche esso è diventato veramente molto costoso e sono quindi molte le famiglie che cercano di risparmiare e prevenire i consumi eccessivi per evitare di ritrovarsi con delle bollette salate.

Il Codacons a favore degli italiani

Ma ci sono dei modi per poter risparmiare seriamente a fine mese? La risposta è positiva. Infatti, se pensiamo a quello che sarà l’aumento del +12%, ecco chi si schiera a favore del nostro Paese. Infatti, la spesa annua del gas sarà superiore di 159 € a famiglia. In questo modo, come affermato dal Codacons, la guerra scoppiata in Israele non ha fatto altro che dare degli effetti diretti proprio sull’tasche degli italiani.

A questo punto, chiedono a gran voce al Governo di prorogare il mercato tutelato per tutto il 2024. Al fine di contrastare gli aumenti ed aiutare gli italiani, è proprio il Codacons che si occupa di una campagna di auto riduzione dei consumi riducendo la temperatura dei termosifoni in casa limitandola, a 20° nella zona giorno, e 16°-18° nella zona notte.