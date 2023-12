Aumenti in bolletta fuori controllo, risparmia su luce e gas con 3 semplici strumenti | Queste soluzioni le devi provare per forza

Se le tue ultime bollette ti hanno messo al tappeto, niente paura. Da oggi la tua vita cambierà seguendo queste dritte.

Negli ultimi mesi gli italiani hanno lamentato un costo eccessivo relativo alle bollette di luce e gas. Sono molte le compagnie che cercano di proporre offerte vantaggiose per nuovi clienti o rimodulazione per quelle storici.

Nonostante tutti questi accorgimenti, però, sono tante le persone nel nostro Paese, e non solo, che si rendono conto dei consumi eccessivi che vengono fuori proprio con le emissioni delle bollette di resoconto.

Gli elettrodomestici, la lavastoviglie, la lavatrice, dovrebbero essere monitorate maggiormente per evitare di sprecare l’energia che si tramuta in un costo veramente esorbitante per tutti i consumatori.

Dopo la pandemia da COVID-19, per risparmiare il costo del carburante, ove possibile, alcuni dipendenti hanno richiesto la modalità lavorativa in smartworking proprio per cercare di risparmiare maggiormente.

Dallo smartworking all’homemade

Quando però si lavora in casa, si è anche più soliti consumare le risorse presenti nel proprio immobile. Un consumo di elettricità, dovuto all’utilizzo eccessivo di monitor, pc o stampanti, può far lievitare ancora di più il costo della bolletta.

Dopo la pandemia, sono tanti gli italiani che hanno imparato a cucinare in maniera sempre più meticolosa e attenta: pizze, dolci, rustici e tanto altro ed è per questo che a volte si preferisce restare in casa e cucinare anziché ritrovarsi ad uscire soprattutto quando le giornate non sono proprio delle migliori.

Le innovazioni tecnologiche per il risparmio

Pertanto, dedicarsi così tanto alla preparazione di piatti succulenti per tutta la famiglia o per giovani coppie, richiede un consumo di gas e di elettricità non indifferente. Se si pensa che organizzando spesso cene a casa fra amici e parenti, si cucina tanto e si utilizza in maniera poco parsimoniosa la lavastoviglie, ecco perché poi ci si ritrovava ad affrontare una spesa lievitata. Quello che molti si chiedono è se però ci sia un metodo per poter risparmiare senza dover rinunciare a tutte queste piccole gioie. La risposta è affermativa.

Per abbattere i costi, addirittura fino ad azzerarli, si potrebbe utilizzare la pompa di calore che, grazie agli incentivi voluti dal Governo, garantisce acqua calda sanitaria sia per il riscaldamento che per il raffreddamento. Oltre a ciò, anche i pannelli fotovoltaici, che utilizzano l’energia del sole per trasformarla in elettrica, si rivelano essere formidabili. Talvolta, l’isolamento termico di un’abitazione, ne migliora l’efficienza energetica. Con degli infissi nuovi e con un cappotto termico, le dispersioni di calore sono pari a zero. In questo modo si risparmia rispettando l’ambiente.