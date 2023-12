Bonus dipendenti, pioggia di aumenti in busta paga per 100mila lavoratori: scopri se spetta anche a te

Una crescita eccezionale a livello mondiale consente ad una nota multinazionale di riempire di soldi i propri dipendenti. Ma di chi parliamo?

La maggioranza delle imprese, in questo momento storico, vive in mezzo a costanti difficoltà e incertezze. Le crisi economiche globali, il Covid, le due guerre recenti, hanno generato e generano ancora – per tantissime aziende – bassa redditività e contrazione dei mercati.

Esistono però dei colossi a livello mondiale che, nonostante siano totalmente immersi in un contesto globale, superano gli ostacoli con estrema reattività. E non stiamo parlando necessariamente dei giganti della rete.

Ad aver infatti raggiunto un risultato eccellente per l’anno fiscale 2023 è un’azienda enorme di stampo piuttosto tradizionale, dotata di megastore e di centinaia di migliaia di dipendenti in tutto il pianeta. L’utile netto è addirittura quintuplicato rispetto a quello dello scorso anno, portandosi attorno a 1,5 miliardi di euro.

Ciò è stato possibile grazie ad un incremento dei ricavi del 5,4%, attestatisi a 44,3 miliardi di euro. Il balzo in avanti è probabilmente dovuto ad una ottima capacità di penetrazione sul mercato tradizionale dell’impresa, dopo che questa ha dovuto rinunciare, nel 2021/2022, a fare affari con la Russia, causa la guerra con l’Ucraina.

Gli eccellenti risultati di Ingka Group

L’azienda che ha raggiunto tali risultati si chiama Ingka Group, ed è uno dei dodici franchisee di IKEA, il principale di essi, che controlla gli store della società svedese in Australia, Austria, Belgio, Canada, Cina Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, India, Irlanda, Italia, Giappone, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Inghilterra e Stati Uniti.

A seguito dell’aumento dell’utile netto di cinque volte quello dello scorso anno, i dirigenti del gruppo hanno anche dichiarato la distribuzione di un bonus a tutti i dipendenti di ben 311 milioni di euro.

Aumenti in busta paga e versamenti previdenziali

Oltre a ricevere un premio straordinario, i dipendenti Ingka con un’anzianità superiore ai cinque anni godranno anche di un ulteriore beneficio: si troveranno i propri piani previdenziali complementari alimentati ulteriormente, grazie ad un altro bonus ad essi riservato di ben 103 milioni di euro.

Saranno circa 96.000 i dipendenti che beneficeranno degli aumenti, ma, a quanto pare, anche i clienti IKEA potrebbero trarre giovamento da questa inaspettata redditività del gruppo. Juvencio Maeztu, CEO e CFO di Ingka Group, ha infatti dichiarato che sono previsti decisi abbattimenti dei prezzi, al fine di rendere accessibile la gamma dei prodotti IKEA a più persone possibili.