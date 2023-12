Benzina, il Governo aveva ragione: con il nuovo provvedimento i prezzi caleranno ancora | Segnati questa data e fai il pieno senza rimorsi

I prezzi della benzina scenderanno vertiginosamente. Quando? Prendi nota e questo giorno cambierà decisamente la tua vita.

Sono in molti a chiedersi da quanti anni sia stata introdotta la benzina in Italia. L’uso ha avuto inizio verso la fine del 19º secolo e l’inizio del 20º secolo proprio con l’espansione dell’industria automobilistica.

Non tutti sanno da cosa sia composta. E’ una miscela di idrocarburi che deriva dal petrolio grezzo proprio attraverso alcuni processi di installazione e raffinazione. Ovviamente la sua composizione esatta può variare ma generalmente è costituita principalmente da idrocarburi alifatici e aromatici.

L’uso della benzina come carburante per i primi motori risale a quando nel 1876 il motore a scoppio brevettato da Nikolaus Otto funzionava proprio con un mix di benzina e aria. Le automobili come la Ford Model T, introdotta nel mondo del mercato nel 1908, erano proprio pensate per farle funzionare principalmente con la benzina.

Il consumo di essa è cresciuto notevolmente nel 20º secolo proprio con la grande popolarità delle auto private e anche il miglioramento delle infrastrutture stradali. Essa quindi è diventata il principale carburante per i veicoli a motore.

La benzina non solo per le automobili

Ovviamente, essa non è utilizzata solo come carburante per autoveicoli ma anche per altre applicazioni. Basti pensare all’industria chimica. In questi casi il suo uso è finalizzato sia per la produzione di solventi sia per altri prodotti petroliferi.

La qualità di essa è chiaramente misurata all’indice di ottano. Esso indica la resistenza della detonazione e, sono molti i paesi come l’Italia in cui ci sono alcune normative che ne devono definire la qualità e tutti i requisiti ambientali.

I costi calmierati

Ormai sempre di più, si sente parlare di quelli che sono anche le macchine elettriche che, dovrebbero in un futuro, non molto lontano, andare a limitare l’uso della benzina nel nostro Paese. In arrivo, però, per gli italiani sta per giungere una splendida notizia che riguarda proprio i prezzi che caleranno notevolmente.

Infatti, secondo quanto riportato dal fatto quotidiano.it, sembra che il Consiglio di Stato abbia accolto il ricorso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy contro la decisione del Tar del Lazio che per l’appunto aveva sospeso il decreto trasparenza di Marzo. Ora come ora, sembra che dopo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati aggiornati al 30 novembre, il prezzo medio della benzina si porta a 1,808 mentre il prezzo medio del diesel è 1,784.