Bonus Auto nuove e usate, 8mila euro regalati nel bando salva famiglie: richiedilo prima che finiscano i fondi

Controlla se rientri tra i fortunati di questo bonus eccezionale. In questo modo l’automobile sarà tua a costo zero.

In Italia, negli ultimi anni, molte sono le persone che hanno effettuato degli importanti investimenti per acquistare un’automobile. Che si tratti di una vettura nuova o usata, gli italiani, sempre più, sentono l’esigenza di spostarsi per viaggi brevi o lunghi.

Ma quali sono state le automobili più gettonate degli ultimi anni? Al primo posto non può mancare la Fiat Panda che da sempre è una delle più vendute nel nostro Paese. Le sue dimensioni compatte e la sua versatilità la rendono veramente congeniale soprattutto per coloro che si spostano prettamente in città.

Restando nel mondo Fiat, la 500, chiaramente nella sua versione rinnovata e moderna, ormai è in trend topic sia per il suo design retro ma anche per la grande fluidità alla guida. Direttamente dalla Germania la Volkswagen è sicuramente una delle più vendute non solo in Italia ma anche nel resto del mondo.

Nella nostra Nazione, la Golf è molto apprezzata sia per il suo stile che per le sue prestazioni. Anche la Ford si rivela essere un osso duro apprezzato nel nostro Paese. La Fiesta, nella sua nuova versione più compatta, ha ottenuto sicuramente maggiore popolarità per il suo stile sportivo e per le prestazioni sempre di buon livello.

I SUV sempre di moda

Direttamente dal Giappone, la Toyota si rivela essere una garanzia. La Yaris, gode di una buona reputazione sia per l’efficienza dei consumi ma anche per l’affidabilità su strada. Anche la Renault può dire la sua in Italia, grazie alla presenza importante della Clio nel nostro mercato.

Le sue caratteristiche tecniche e il suo stile completamente moderno la rendono una delle macchine più apprezzate soprattutto tra i giovani. Tra i modelli SUV più apprezzati nel nostro Paese, negli ultimi anni, al primo posto, vi è sicuramente il Jeep Renegade che, con un design robusto e con caratteristiche da fuoristrada, la rendono una macchina davvero potente.

Il bando nel Comune di Firenze

Quando però ci si reca ad acquistare un’automobile, non tutti sanno che possono esserci anche dei Comuni in Italia che possono lanciare dei bandi per fornire degli sconti ai cittadini al fine di acquistare auto meno inquinanti. Il Comune di Firenze ha lanciato un nuovo bando per un importo totale di 3 milioni di euro che chiaramente possono essere sommati ai vari incentivi statali.

Grazie a questi fondi si può scegliere di acquistare auto usate o benzina Euro 6. Il contributo può arrivare a 3500 € per un’auto a benzina o addirittura 5000 per una elettrica nuova. Tutti coloro che vogliono partecipare a questo bando devono avere un Isee inferiore ai 50.000 € e, per coloro che sono al di sotto dei 36.000 €, vi è un importo maggiore di sconto.