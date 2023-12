Disoccupazione alle stelle? Conquista il contratto che hai sempre sognato in sole 3 mosse: farai un figurone

Sono davvero tante le persone che sono alla ricerca di un lavoro. Se segui questi consigli da domani troverai l’impiego dei tuoi sogni.

Uno dei temi che purtroppo attanaglia il nostro Paese da molti anni riguarda la disoccupazione. Purtroppo, infatti, c’è da dire che questo problema riguarda molte persone in Italia. Donne, giovani e meno giovani, si ritrovano spesso senza lavoro e, soprattutto non hanno i supporti necessari per cercare una nuova occupazione.

Negli ultimi anni, il reddito di cittadinanza è stato un vero e proprio sostegno per tutte quelle persone che si trovavano a vivere in uno stato di povertà. C’è da dire che dal prossimo 1 gennaio 2024 con il nuovo Decreto Lavoro del Governo Meloni, il reddito sarà abolito.

Va evidenziato, però, che l’attenzione della politica sul discorso povertà non è svanito. Infatti, al suo posto verrà introdotto l’assegno di inclusione. Con esso, però, ci saranno dei programmi finalizzati proprio ad aiutare le persone a cercare un’occupazione e a formarsi in determinati settori.

Si spera che con questa mossa ci possa essere definitivamente il salto di qualità che possa portare a diminuire nettamente il tasso di disoccupazione del nostro Paese. Negli ultimi anni, ciò che ha influito maggiormente è stata anche la pandemia da COVID-19 che ha incentivato ancora di più l’aumento vertiginoso di questo trend negativo.

Le speranze per il futuro

E’ giusto evidenziare che, purtroppo, molte sono le persone che nonostante si trovino in difficoltà a cercare un lavoro spesso, le stesse, si sentono anche demotivate dal fatto che gli annunci di lavoro a volte, online o cartacei, si rivelano essere fuorvianti.

Viene richiesta spesso esperienza pregressa e giovane età quasi come se le due cose, insieme, fossero incongruenti. L’auspicio più grande, però, è che con queste nuove intuizioni del Governo Meloni possa esserci ben presto una rivoluzione in tale senso al fine da dare più serenità agli italiani.

Curriculum e lettera di presentazione

C’è da dire che negli ultimi giorni è emersa anche una grande novità: si può trovare il lavoro dei sogni con estrema facilità e senza intoppi. Innanzitutto, il curriculum deve essere molto chiaro, pulito e soprattutto all’avanguardia.

Mai presentare un curriculum su carta leggera ma, deve essere preferita sempre quella pesante. Infine, in allegato deve esserci una lettera di presentazione efficace per rendere ancor più importante il curriculum.