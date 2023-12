Mutuo casa, senza questo documento la banca non te lo concede: non farti trovare impreparato

Se hai preparato tutto per recarti in banca attento a non dimenticare questo foglio. Senza questo requisito, addio casa dei sogni.

Spesso, si parla di molte famiglie o giovani coppie che vogliono iniziare a fare un passo importante nella loro vita. Questo passo, non è per forza legato ad un matrimonio ma può essere anche nella realizzazione di un altro sogno: l’acquisto di una casa.

Al fine di poter acquistare un immobile, bisogna richiedere un mutuo. Esso è comunque un processo complicato che richiede diverse fasi e molta accuratezza nella pianificazione. Innanzitutto, prima di ritrovarsi a richiedere un mutuo in un istituto, va monitorata la propria risorsa situazione finanziaria.

Bisognerebbe mettersi con carta e penna, alla vecchia maniera, per poter calcolare il reddito e le spese che si affrontano nell’arco di un mese. Tutte queste informazioni potranno essere utili per poi determinare quella che sarebbe la capacità di prestito da ripagare nel mutuo.

Molti istituti finanziari possono richiedere anche un acconto prima di accendere un mutuo e pertanto, quindi, ritrovarsi a risparmiare una cospicua somma potrebbe rivelarsi l’arma vincente per poi dimostrare ai creditori di essere finanziariamente pronto all’acquisto di una casa. Ormai, è noto a tutti che i tipi di mutuo sono diversi e cambiano anche a seconda del tasso. Esso può essere fisso, variabile o misto.

La comparazione sul web

Sono in molti coloro che preferiscono la prima modalità onde evitare di ritrovarsi a pagare delle somme ingenti in futuro. Considerando il periodo storico in cui viviamo dove, per l’appunto, i tassi sono davvero molto alti, ritrovarsi in una modalità variabile, essi potrebbero essere davvero molto pesanti da affrontare.

Ancor prima di recarsi quindi in un istituto per iniziare tutta la procedura, sarebbe il caso di monitorare, anche con l’aiuto del web, il momento migliore per richiedere un mutuo. I tassi, anche se di poco, possono variare in alcuni periodi dell’anno ed è per questo che attuare una comparazione fra le varie proposte, potrebbe rivelarsi una mossa vincente.

I documenti che non devono mancare

Da questo punto di vista va anche evidenziato un altro aspetto fondamentale. Quando si sceglie di andare in un determinato posto per richiedere questo aiuto economico, bisogna prendere un appuntamento e fare in modo che attraverso il preventivo proposto possa poi esserci una valutazione e poi approvazione al fine di arrivare all’ultimo step: la firma del contratto.

E’ giusto dire che sono in molti gli italiani che, accingendosi a comprare una casa, non conoscono bene quali siano i documenti fondamentali da produrre onde evitare problemi con l’eventuale approvazione. Bisognerebbe, quindi, presentare il proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato e dimostrare di lavorare da almeno uno o due anni, mostrare le ultime 6 buste paga e, la cosa più importante, per giocarsi al meglio le proprie carte, non avere una pregressa situazione debitoria che vada a creare un problema con lo stipendio mensile.