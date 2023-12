Spotify, 120 milioni di dollari all’artista più ascoltata al mondo: forse non lo sai ma l’hai pagata (e ascoltata) anche tu | Ecco chi è

Il nome della cantante che sta facendo impazzire il mondo musicale. Nella tua lista ci sono sicuramente le sue canzoni.

Tra le piattaforme più utilizzate per ascoltare la musica Spotify ha sicuramente un posto speciale in tutto il mondo. Si tratta proprio di un servizio di streaming che offre addirittura l’accesso a milioni di brani.

Non tutti però, sanno, che è stato fondato in Svezia addirittura nel 2006. Ormai, è utilizzato davvero in tutto il mondo. Gli utenti che fanno l’accesso su questa piattaforma possono creare due tipologie di account: gratuiti o premium.

Con la prima modalità si può ascoltare musica con vari annunci pubblicitari che si trovano nel mezzo fra le varie tracce musicali. Con il secondo tipo di account, invece, gli utenti pagano una tariffa mensile al fine di non avere pubblicità nel mezzo che possa ostacolare l’ascolto di brani scelti.

Chiaramente, con questa seconda modalità la qualità audio si rivela essere anche migliore. Spotify riesce ad essere giusta per tutti gusti musicali. E’ una vera e propria libreria dove si può attingere a qualsiasi genere a seconda dei gusti degli utenti che vi fanno l’accesso.

La vasta offerta di Spotify

Usa degli algoritmi ben precisi proprio per analizzare tutte le preferenze musicali degli utenti proponendo loro anche canzoni di altri artisti che potrebbero avere delle affinità con quelli della propria playlist. Chiaramente, tutto questo, viene fuori grazie ad un’analisi di ascolti passati fatti proprio sulla piattaforma che ne fornisce degli spunti simili.

Negli ultimi anni, Spotify si è resa promotrice non solo di brani musicali ma anche di una vasta offerta come podcast e audiolibri. In questo modo, diventa ancora più completo l’intrattenimento per gli utenti. Negli ultimi tempi, ha iniziato una vera e propria collaborazione con alcuni artisti anche per delle offerte esclusive o delle anteprime eccezionali.

Sfera Ebbasta e Taylor Swift su tutti

In Italia, fra le artiste più ascoltate degli ultimi periodi sicuramente tra le più apprezzate vi è la rapper Anna. Però, secondo quanto riportato da ilsole24ore.com, dall’ultima classifica Spotify Wrapped 2023 il più ascoltato in assoluto in Italia è Sfera Ebbasta mentre, tra i singoli, vi è Cenere di Lazza.

Al primo posto, fra le artiste, vi è Taylor Swift. Tra i vari artisti italiani ascoltati nel mondo ci sono anche i Måneskin e Laura Pausini. Si piazzano bene anche Annalisa ed Elodie, ormai regine della musica pop italiana.