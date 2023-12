Casa in affitto, aumenta i profitti con questo strumento definitivo: solo così puoi guadagnare una fortuna

Un utile tool, messo a punto dal Sole 24 Ore, consente di calcolare caso per caso, e zona per zona, come è meglio comportarsi affittando casa.

Affitto breve o affitto lungo? Cosa mi conviene di più? In molti piccoli proprietari, alle prime armi con la messa in affitto di un proprio immobile, si pongono domande di tal genere.

E’ infatti piuttosto naturale che, per chi non è proprio del mestiere o non ha competenze fiscali un minimo sviluppate, tale scelta – da un punto di vista economico – possa essere da considerarsi difficile. Tralasciando altri fattori che possono far pendere la bilancia su una delle due tipologie di affitto piuttosto che sull’altra, vediamo come sia possibile, oggi, decidere più serenamente, grazie ad uno strumento online messo a punto dal Sole 24 Ore.

Tra le pagine di Lab24 è infatti possibile trovare – ed utilizzare – un calcolatore piuttosto preciso, che consente di determinare la redditività e le spese che un proprietario di casa sosterrebbe, simulando due scenari possibili: affitto lungo (4+4) e affitto breve.

In entrambi i casi l’opzione fiscale presa in considerazione è quella della cedolare secca, pari adesso al 21%. Poiché però è in discussione in Parlamento una ipotesi di innalzamento di quest’ultima al 26% nel caso di affitto di più case, il calcolatore mostra anche i risultati per quest’ultimo scenario.

Come funziona il calcolatore

Il tool di Lab24 presenta sei campi editabili, ben evidenti perché evidenziati in verde. Il primo è quello relativo alla Provincia da indicare: se inserito, esso genera un valore anche per il secondo campo, ossia quello dedicato all’IMU annua.

Nel caso però che già lo si conosca con esattezza, quest’ultimo valore può essere digitato senza ricorrere alla preliminare valorizzazione del campo precedente. Si procede quindi con il terzo campo, in cui inserire il valore dell’immobile, e quindi con il campo successivo, un’opzione binaria SI/NO relativa al fatto di affittare o meno più immobili.

Cosa conviene di più?

Gli ultimi due campi da validare sono quelli relativi alle due opzioni “affitto lungo” e “affitto breve”: nel primo caso è richiesto l’importo del canone d’affitto mensile previsto, nel secondo il valore della tariffa media giornaliera.

Cliccando sul tasto “confronta i redditi“, è quindi possibile determinare il risultato per entrambi gli scenari, con la terza opzione “cedolare secca al 26%”, in caso si affittasse più di un immobile. In tal modo si ottiene in via preliminare una stima dei ricavi (lordi e netti) e delle spese da mettere in conto, agevolando così l’eventuale decisione da prendere.