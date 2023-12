Lavoro notturno, i genitori vengono “graziati”: più tempo con i figli e meno stress | Questa legge la conoscono in pochi

Trovare un impiego non è di certo facile ma quelli notturni sono molto gettonati. Se hai dei figli puoi approfittare dell’aiuto legislativo.

Si sente parlare spesso in Italia di diversi lavori notturni. Tra i più comuni sicuramente è giusto menzionare quelli legati alla sanità. Infatti, gli ospedali sono sempre alla ricerca di personale che lavori anche durante la notte proprio per dare la giusta assistenza medica ai pazienti.

Anche le forze dell’ordine come poliziotti, carabinieri, e tante altre figure si occupano spesso di coprire dei turni notturni al fine di garantire sicurezza pubblica a tutte le ore del giorno. Il settore trasporti è sicuramente uno dei più incentrati proprio sulla richiesta di personale che possa coprire il turno di notte.

Fra queste è giusto citare alcune categorie come i tassisti, autisti di camion, di autobus ed altri. Negli hotel, nei ristoranti e nei bar deve sempre esserci qualcuno che copra i turni di notte. Fra le mansioni precise, deve esserci qualcuno alla reception, all’interno di sale o di locali.

Vi è, sempre di più, anche la richiesta della figura del barman anche di notte. Ci sono dei servizi call center che sono fruibili 24 ore su 24 e pertanto, gli operatori devono alternarsi con dei turni che coprono anche le ore notturne per fornire sempre il servizio richiesto.

Dai giornalisti ai soccorritori

Sono molte le redazioni giornalistiche e anche le aziende di stampa che lavorano 24 ore su 24 proprio per produrre una produzione continua di giornali e riviste. Si rivelano, quindi, essere sempre al passo coi tempi.

I servizi di emergenza legati ai soccorritori del 118 e i vigili del fuoco devono essere reperibili a tutte le ore proprie per garantire ai cittadini assistenza ed aiuto. Le emergenze, purtroppo, non conoscono orari.

La legge tutela le madri lavoratrici

Non tutti sanno, però, che la Legge n.66 del 2003 spiega all’art. 11 comma 2 che non esiste l’obbligo di prestazione del lavoro notturno per la madre lavoratrice. Chiaramente, se si tratta di figli fino ai 12 anni di età, tutto ciò riguarda sia la madre che il papà.

Il tutto si estende anche se si tratta di un bambino che, superati questi anni, presenti delle disabilità. All’interno di questa legge è previsto che non c’è nessun obbligo di lavoro notturno per donne in periodo di maternità dai 300 giorni prima del parto fino a un anno di età del bambino.