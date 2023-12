Fotovoltaico, si aprono nuove prospettive per i lavoratori | Migliaia di assunzioni entro il 2025

In Italia cresce il fotovoltaico e aumenta la sostenibilità nel settore dell’energia: ecco le figure chiave e i professionisti che verranno

Nel recente report del GSE – Gestore servizi energetici emerge una forte crescita del fotovoltaico in Italia nel primo trimestre 2023: +8.4% di impianti attivi e +9.1% di potenza installata rispetto al 2022. A marzo 2023, 1.329.000 impianti erano operativi, di cui i nuovi 103.000.

A giugno sono stati installati 1.425.569 impianti (+16% dal dicembre 2022). La potenza totale supera i 27GW, con un incremento del 4.4% nel primo trimestre 2023. Il 49% della potenza è industriale, il 68% su tetti e coperture, con la maggior crescita per impianti commerciali o industriali e residenziali di piccole dimensioni.

L’espansione evidenzia una tendenza diffusa, favorita da semplificazioni nelle procedure e incentivi. Tuttavia, gli impianti di grande taglia, a terra, affrontano sfide di autorizzazione e accesso alle infrastrutture. Il 2022 ha visto 19,2GW in attesa di valutazione ambientale, con solo l’1% autorizzato. Il 30 giugno 2023, otto regioni mostrano criticità di saturazione delle linee, con richieste di connessione per oltre 135GW, la maggior parte nelle regioni più sature.

La crescente importanza della sostenibilità nelle strategie aziendali è, però, un segnale tangibile. Questa evoluzione pone l’accento sull’urgente necessità di professionisti altamente qualificati e, infatti, nell’ambito del settore fotovoltaico emergono figure di vitale importanza.

Formazione per un Futuro Verde

Per ricoprire tali ruoli, una formazione mirata è essenziale: scuole ed università stanno adeguando l’offerta formativa con corsi specializzati, preparando i giovani con competenze avanzate nel campo dell’energia sostenibile. L’avvento di nuovi corsi di laurea focalizzati sulla sostenibilità energetica rappresenta un passo significativo nella preparazione dei futuri professionisti.

Tra le richieste più pressanti spicca il progettista di impianti fotovoltaici, ovvero colui che si impegna nell’ideare la soluzione tecnica più idonea, considerando la superficie disponibile, i consumi energetici e le specifiche esigenze del cliente. Allo stesso modo, l’installatore di impianti fotovoltaici svolge un ruolo fondamentale: la sua perizia nell’installazione, nell’avvio e nella connessione agli impianti elettrici, nonché nella gestione della manutenzione, lo rende un professionista fortemente richiesto dal mercato.

I ruoli chiave del settore: lavoro, lavoro, lavoro

Parallelamente, cresce la domanda di figure come il sustainability manager, il cui mandato è ottimizzare i comportamenti e i processi aziendali per garantire una maggiore sostenibilità. Il settore di influenza di questi manager si estende alle decisioni strategiche, assicurando che ogni iniziativa aziendale sia improntata a criteri di sostenibilità ambientali e sociali, aspirando a un’eccellenza specifica in ogni progetto.

La richiesta nel settore vede un’alta domanda di consulenti alle vendite, specializzati in impianti fotovoltaici ed energy manager. I primi, sono professionisti cui spetta il compito di guidare gli acquirenti verso la scelta più adatta alle loro esigenze. In ambito consumer, ruoli come l’energy manager assumono crescente importanza, gestendo l’energia all’interno di aziende o enti pubblici: a loro spetta il compito di monitorare ed ottimizzare i consumi, promuovendo l’efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili.