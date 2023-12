10mila posti di lavoro disponibili, per farsi assumere basta la patente: posizione aperta a uomini e donne di tutte le età

Se sei in possesso di quest’autorizzazione allora non puoi perdere il lavoro dei sogni. Candidati subito prima che sia tardi.

Nel nostro Paese, essere in possesso della patente, si rivela essere utile soprattutto per i lavoratori che hanno un impiego che li induce a spostarsi dal luogo in cui vivono. Sono diverse le categorie di patente.

Vanno menzionate la B che consente di guidare autoveicoli e motocicli leggeri, A1 e A2, riguarda i motocicli di diverse cilindrate, C e C1, riguarda i veicoli per il trasporto di merci o passeggeri e infine D e D1 per autobus e minibus.

In alcuni settori lavorativi, avere la patente si rivela essere davvero utile proprio per arricchire il curriculum ed essere facilmente selezionato fra i prescelti. I rappresentanti di vendita o anche i promoter che sono costretti a spostarsi dai vari clienti o nelle varie filiali, devono essere in possesso di una patente per muovere in macchina.

Anche i corrieri e i fattorini, che si ritrovano a consegnare pacchi e merci, devono assolutamente essere dotati della patente di guida. In alcuni lavori legati all’edilizia o alla manutenzione, tra i requisiti richiesti potrebbe proprio esserci la capacità di guidare veicoli anche solo per spostarsi.

La patente utile per diversi lavori

Quando si deve partecipare a degli eventi aziendali e quindi spostarsi più del previsto, guidare è la soluzione assoluta. I vigili del fuoco e gli operatori di ambulanze, trovandosi a guidare dei veicoli specializzati devono assolutamente essere possesso di tale autorizzazione alla guida.

I fotografi, come anche i giornalisti, che devono recarsi in precisi luoghi per eventi o interviste, devono spostarsi e quindi, onde evitare spese molto salate fra taxi ed altri mezzi di trasporto, avere una macchina e la patente sono i requisiti che ne favoriscono gli spostamenti.

Cercasi disperatamente autisti

Negli ultimi giorni, è emersa l’emergenza di dover assumere conducenti di autobus, non solo in Italia ma anche in Europa. Infatti, secondo il rapporto dell’Iru, cioè Unione Internazionale Trasporti su Strada, quest’anno si arriva quasi a 105.000 posizioni vacanti. Entro il 2028 addirittura sembra che una posizione di autista su quattro rimarrà scoperta. Un altro dato che sembra essere abbastanza preoccupante riguarda anche l’interesse delle donne per ricoprire questo impiego.

Infatti, il dato dimostra che solo il 16% sarebbe intenzionato a cimentarsi in questo lavoro. L’Italia detiene un primato in Europa davvero preoccupante. Infatti, presenta la quota più bassa di giovani autisti in tutto il Continente. Anche l’ATM di Milano si ritrova ad affrontare diverse difficoltà nell’occupare le 600 posizioni aperte nel 2023. Lo stipendio netto al mese, per un orario full time di 36 ore, dovrebbe ammontare a 1600 € netti.