Salva i soldi dall’inflazione, con il conto deposito accumuli un capitale: questo è il migliore sul mercato

Non cadere nei tranelli degli ultimi tempi. Segui queste indicazioni e i tuoi risparmi cresceranno a vista d’occhio: non perdere l’occasione.

Negli ultimi tempi si sente spesso parlare di inflazione. Se dovessimo spiegarla in parole povere, di cosa si tratta? È un aumento generalizzato, talvolta sostenuto, dei prezzi sia dei beni che dei servizi all’interno del sistema economico, nel corso degli anni.

Chiaramente, come ben sappiamo, questo fenomeno può essere misurato con diversi indicatori. Fra tutti, il più noto è l’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC). Quando assistiamo ad un aumento dei prezzi vuol dire che non si potrà con i soldi impiegati precedentemente comprare le merci allo stesso costo di un tempo.

Il deteriorarsi del potere d’acquisto può anche avere un impatto assai negativo proprio sui consumatori, i quali assistono alla diminuzione radicale del valore reale dei loro redditi. Qualora l’inflazione dovesse essere superiore al solo interesse ottenuto proprio sui risparmi, purtroppo, il valore reale del risparmio diminuisce nel tempo.

Questa cosa purtroppo influisce anche sulla richiesta di spese e debiti. L’instabilità economica di un Paese, spesso e volentieri, è proprio causata dalle inflazioni improvvise ed elevate. Pertanto, anche i consumatori e soprattutto le imprese si possono trovare in estrema difficoltà a dover pianificare proprio per l’incertezza dei prezzi in futuro.

Combattere l’inflazione

Quando ad aumentare sono i prezzi delle materie prime e dei salari, le imprese sono costrette a subire dei costi aggiuntivi che possono essere trasmessi ai consumatori con prezzi più alti creando così un circolo non propriamente felice. Ma c’è un modo per combattere l’inflazione?

La risposta è da rilegare al ruolo delle banche. Infatti, le banche centrali possono aumentare i tassi di interesse e questo rende ancora più costoso l’indebitamento sia per le imprese che per i consumatori, rallentando notevolmente l’economia. Al fine di mantenere la stabilità dei prezzi, come accade in Italia e non solo, sia la Banca d’Italia che la Banca Centrale Europea sono responsabili proprio di dover gestire la politica monetaria mantenendo la stabilità dei prezzi. L’obiettivo principale è quello di non superare il 2% annuo del tasso di inflazione.

La Banca Privata Leasing

Spesso, le banche propongono alcuni conti deposito molto diversi. Ovviamente bisogna sempre stare attenti al tasso di interesse che non è l’unico fattore da considerare attentamente. Negli ultimi tempi, quando si sceglie un conto deposito, possono esserci alcuni casi in cui gli interessi vengono anticipati al momento del vincolo.

Questo è ciò che accade soprattutto con Banca Privata Leasing che addirittura propone il 4,6% lordo su 36 mesi di vincolo. Potrebbe, quindi, essere la scelta giusta per mettere al sicuro i propri risparmi.