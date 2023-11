Risparmiare sulla spesa, se organizzi il frigo così risparmi 1000 euro ogni anno: sprechi addio

Basta a cifre folli per fare la spesa. Se segui questi consigli metterai da parte una cifra che ti consentirà di partire per un viaggio esotico.

In quest’ultimo periodo, si rivela davvero difficile riuscire a quantificare quanti siano i soldi spesi per fare delle spese e riempire il frigo. Famiglie, uomini, donne e persone di tutte le età, si ritrovano, in diversi momenti del mese, a recarsi nei grandi supermercati o in negozi, per acquistare beni di prima necessità, alimentari e non, per non farsi mai mancare provviste in casa.

Tra i prodotti che nelle case degli italiani sono sempre presenti basta menzionare: latte, biscotti, passata di pomodoro, olio, farina, zucchero, detersivo di vario genere, carta igienica, tovaglioli, acqua e tanto altro.

Al fine di poter comprare prodotti ad un prezzo più concorrenziale, le persone sono solite sfogliare i volantini dei principali negozi che si trovano in un raggio d’azione non molto lontano. Ed è per questo che spesso, ritrovarsi a fare una lista dei prodotti da acquistare, potrebbe sicuramente essere più utile per evitare di ritrovarsi a perdersi tra gli scaffali e tra le file immense dei grandi centri commerciali.

C’è chi, per mancanza di tempo, è costretto ad acquistare online e fare in modo che il servizio messo a disposizione dalla catena di distribuzione alimentare, possa portare, talvolta con un costo di consegna, ove previsto, la spesa direttamente a casa.

Le cose giuste nel carrello

Ogni volta che si acquista, sono veramente in tanti a ritrovarsi a mettere nel carrello, che sia fisico che sia online, prodotti che spesso vengono considerati dei veri e propri sfizi. Trattasi quindi di cose che non rientrano né tra i beni di prima necessità né tra cose che potrebbero ritrovarsi utili.

Sono proprio questi, a volte, a far lievitare lo scontrino finale e a fare in modo che le persone che si accingono all’acquisto, si ritrovano a spendere più del dovuto. Ma ci sono dei modi per far sì che la spesa possa essere calmierata e quindi risparmiare? La risposta è affermativa.

Come organizzare gli scompartimenti del frigo

Per riempire in modo corretto il frigo delle nostre case sarebbe anche lecito utilizzare i vari scompartimenti in maniera giusto. Infatti, nel ripiano più basso, bisogna mettere sempre frutta e verdura. Non tutti sanno che, proprio il ripiano intermedio, è quello più freddo dove solitamente dovrebbero essere posizionati carne e pesce, cioè gli alimenti più deperibili.

Poi, nella zona centrale bisognerebbe mettere verdure cotte, latticini e formaggi per poi arrivare al ripiano più alto dove le conserve e le uova trovano il loro posto ideale. Nella parte laterale, invece, bisognerebbe preservarla per bottiglie, succhi, salse di ogni genere e cioccolato. Se quando si va a fare la spesa si ha presente solo ed esclusivamente questo schema, si evitano anche tanti acquisti inutili.