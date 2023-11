Arreda la casa a costo 0 grazie al nuovo Bonus 2024, confermate le risorse dello Stato: la procedura è semplicissima

Se hai acquistato da poco una casa e vuoi arredarla senza grosse spese, ora puoi farlo. Lo Stato ti aiuta e non spenderai un centesimo.

Nonostante i tassi di interessi dei mutui siano abbastanza elevati, sono molte le coppie in Italia che preferiscono la strada del mutuo a quella dell’affitto. In alcune città italiane, infatti, gli affitti hanno dei costi davvero altissimi.

Basti pensare che città come Bologna, Milano, Firenze e Roma presentano dei costi così eccessivi al punto che le persone sono costrette a spostarsi in periferia. Questa problematica, palesata anche dagli studenti universitari che si spostano per motivi di studio, ha fatto sì che si estendesse la discussione.

Per fortuna, però, quando si dispone di una discreta possibilità economica al punto da recarsi in banca per richiedere un mutuo, l’obiettivo principale non riguarda solo l’immobile, ma anche l’arredamento dello stesso.

Sebbene negli ultimi anni siano nettamente preferite le case più piccole per motivi logistici e di costo, le donne, in modo particolare, non perdono mai il grande interesse di utilizzare tutta la loro fantasia e il loro estro per arredare la casa dei loro sogni.

Tutorial per gli arredi

Molti sono i tutorial che, sui social network, spopolano per dare delle giuste dritte al fine di rendere la propria dimora una vera zona di comfort e condividere con migliaia di utenti connessi. Diversi sono anche i centri commerciali che, disponendo di ampia scelta di proposte di arredamento, danno anche la possibilità, alle persone, di poter chiedere informazioni a dei consulenti che si occupano proprio di arredare gli immobili.

Negli ultimi anni, sono tornati di moda i colori sgargianti, quelli che sembrano essere totalmente fuori luogo ma che poi, in un ambiente giusto, vengono messi in risalto a dovere. La domanda che sorge spontanea riguarda anche i costi da dove affrontare.

Bonus mobili 2023/2024

Sebbene una giovane coppia o addirittura una famiglia decidano di comprare una casa, quanto costerà poi arredarla? Questo è uno dei dilemmi che nell’ultimo periodo sta facendo riflettere tanto. Non tutti sanno, però, che se si ha voglia di acquistare dei mobili con degli aiuti, si può tranquillamente aderire al Bonus mobili 2023-2024.

Infatti, la Legge di Bilancio 2024 cambia gli importi di spesa e, se fino al 31 dicembre di quest’anno la soglia massima di spesa agevolata era fino a 8000 €, per il 2024 le cose cambieranno. La stessa cifra, infatti, sarà diminuita a 5000 €. Quindi, per il prossimo anno, il Bonus mobili ammonta ad un massimo di 2500 €. Ricordiamo che è stato introdotto dall’articolo 16, comma 2 del Dl 63/2013.