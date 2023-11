Pensione Dicembre 2023, l’INPS pubblica la data ufficiale da non dimenticare: questo mese l’importo è altissimo

Cifre importanti per il prossimo accredito delle pensioni. Cosa aspetti? Prendi nota e non dimenticarti questa data.

Tante sono le persone in Italia che si ritrovano a percepire una pensione che fortunatamente, negli anni, ha avuto un margine di aumento. Questo discorso riguarda non solo le persone che hanno dedicato gran parte della loro vita alla lavoro ma anche tutti coloro che si ritrovano a percepire una pensione di anzianità.

Negli anni, sono stati introdotti diversi bonus sociali al fine di dare anche un supporto economico ulteriore a tutte quelle persone che si trovavano in difficoltà ad arrivare a fine mese. Il momento della pensione, nella vita di una persona, serve soprattutto a potersi dedicare anche a delle attività che nei tempi precedenti era impossibile fare.

Ultimamente, molte sono state richieste, anche da parte di sindacati, di adeguarsi agli aumenti di pensione in Italia così come è avvenuto in alcuni Paesi europei. Il Governo, che da anni segue attentamente le questioni legate proprio a questo argomento, si occuperà sicuramente di queste segnalazioni portate avanti in maniera meticolosa.

Purtroppo, l’Italia, ancora una volta, non solo per le pensioni ma anche per gli stipendi di alcune categorie lavorative si mostra quasi sempre fra le Nazioni con una retribuzione più bassa. Ciò, più volte, ha fatto storcere il naso ai cittadini che non ne hanno mai ben capito il motivo.

Tredicesima e bonus in arrivo

Ovviamente, sono in molti quelli che attendono questa pensione perché è previsto anche il versamento, nei casi previsti, di tredicesima, bonus una tantum e quattordicesima. Proprio di quest’ultima va detto che in alcuni casi può essere versata a fine anno e non in estate.

Mancano veramente pochissimi giorni e, le attese potranno finalmente terminare. Ma è stata decisa una data per l’emissione di tali pagamenti? La risposta è affermativa. Scopriamo subito i dettagli della nuova emissione.

Il 1 dicembre: data da segnare sul calendario

C’è da dire che le pensioni di dicembre verranno messe in pagamento il giorno 1 del mese. A questo punto, l’accredito verrà effettuato sul conto corrente bancario o postale della persona. Per tutti coloro che preferiscono recarsi direttamente negli uffici postali, per ritirare la pensione in contanti, ecco alcuni punti ben precisi da tenere a mente.

Il giorno venerdì 1 dicembre dovranno recarsi tutti coloro che hanno un cognome con l’iniziale che sia dalla lettera A alla lettera C. Sabato 2, solo la mattina, devono recarsi tutte le persone che hanno un cognome che inizi con una lettera compresa tra la D e la K. Lunedì 4, invece, sarà il turno delle persone dalla lettera L alla lettera P e infine martedì 5, dalla Q alla lettera Z.