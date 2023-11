Famiglie numerose presto senza casa, il mutuo è impossibile da avere: l’algoritmo delle banche è disumano

Con questa nuova mossa diventa davvero impossibile avere un mutuo. Scopri questo dettaglio che ti lascerà senza parole.

L’Italia, come tanti altri Paesi del mondo, ha affrontato degli anni in cui l’incremento demografico era davvero altissimo. Basti pensare che nel dopoguerra, e precisamente dagli anni ’50 agli anni ’60, il nostro Paese si ritrovò a sperimentare un forte aumento della popolazione.

In quel momento, dove la situazione di benessere economico era tangibile, faceva sì che le famiglie riuscissero in maniera del tutto tranquilla a mettere al mondo tanti figli. Ovviamente, in quel periodo storico, le donne avevano un ruolo fondamentale nella gestione della casa e nella cura della famiglia.

Purtroppo, vi erano diverse pressioni sociali e culturali che le spingevano a sposarsi addirittura in giovane età per essere più propense ad avere figli. Tutte le misure contraccettive che ci sono oggi, proprio in quegli anni, erano davvero limitate.

L’obiettivo era quello di fare in modo che le famiglie fossero sempre più numerose. Negli anni ’60, in modo particolare, l’uomo era l’unico ad essere impegnato in un lavoro mentre le donne erano costrette a dover lavorare in casa.

Le proteste degli anni passati

Negli anni ’70 e ’80 ci fu un cambio di tendenza. Le donne, con movimenti femministi, riuscirono, pian piano a portare avanti delle proteste al fine di far valere la propria identità in una società che si presentava fin troppo elitaria.

Iniziavano ad emanciparsi sempre più e e soprattutto a non essere viste più come donna di casa, intraprendendo vere e proprie carriere lavorative. Ad oggi, sono tante ancora le famiglie numerose che però spesso trovano difficoltà a trovare una casa e ad accendere un mutuo senza grossi patemi.

La contestazione per la difficoltà dei mutui

Infatti va detto che con i tassi di interesse che ci sono ora, è davvero sempre meno probabile che le famiglie possano decidere di fare un passo così importante nella propria vita. Acquistare un immobile spazioso, ai giorni d’oggi, soprattutto in alcune città d’Italia è davvero complicato.

Purtroppo, come riportato dal corriere.it, la causa, secondo l’associazione nazionale famiglia numerose, riguarda alcuni algoritmi che sono presenti negli istituti bancari che si occupano, poi, in quel caso, di concedere o meno un credito. Le procedure, quindi, sono state contestate proprio dal Presidente di Anfn, Alfredo Caltabiano.