BTP in picchiata, è arrivato il momento giusto di investire: se non sai come farlo segui questi 3 step

Dopo la crisi degli ultimi mesi ritorna il momento propizio per nuovi investimenti. Cosa aspetti? Segui queste dritte e diventerai ricco.

Spesso, sui giornali e in televisione sentiamo parlare dei BTP, ma di cosa si tratta? Essi sono dei Buoni del Tesoro Poliennali. Sono dei veri e propri titoli di Stato che vengono emessi proprio dal Tesoro del nostro Paese.

Questi strumenti vengono utilizzati al fine di finanziare il proprio debito pubblico. Hanno una notevole varietà di scadenze che addirittura possono essere riportate ad un raggio d’azione che può andare dai tre ai trent’anni. Ma come vengono emessi?

Attraverso delle aste in cui vi partecipano degli investitori che mettono il prezzo disposti a pagare sul piatto. Il rendimento di questi Buoni si occupa soprattutto dell’interesse periodico che lo Stato paga proprio agli investitori.

Ovviamente, l’interesse in questione è generalmente fisso, ma non sempre è così. Quando degli investitori acquistano dei BTP, possono anche venderli ad altri investitori creando quindi una sorta di mercato secondario di sottinsieme.

I diversi rischi che si corrono

Quello che non tutti sanno è che questi Buoni possono anche variare a seconda della modalità di rimborso, dagli interessi ed anche da altri fattori come ad esempio un discorso trattato poc’anzi: il tasso fisso o tasso variabile. Quest’ultimi, sono sempre meno preferiti dalle persone.

E’ giusto dire che quando si parla di investimento bisogna sempre anche mettere in evidenza quelli che sono gli eventuali rischi a cui ci si espone. E’ vero che sono emessi dal Governo italiano e vengono considerati titoli di Stato, però sono anche soggetti a valutazione di rating da parte di agenzie specializzate.

Il momento propizio per investire

Spesso, tutto ciò che si guadagna dalle vendite di BTP, serve per coprire anche i vari deficit di bilancio, ma non solo. Infatti sono utilizzati anche per finanziare importanti progetti pubblici. Infine, quando un investitore si accinge all’acquisto di questi Buoni, può anche radunarsi con altri investitori privati o, degli istituti finanziari, e fare un acquisto cumulativo.

Ora come ora, secondo quanto riportato dal corriere.it, i rendimenti dei BTP, addirittura tornano al 4% e al 5%. Questi valori storici, invogliano sempre di più le persone a poter intraprendere la strada dell’investimento, dopo un periodo di crisi economica che stava mettendo a dura prova tutte le categorie.