Carta di Credito, averla gratis è possibile: questa banca ti evita le commissioni per ogni transazione | Con lei puoi addirittura guadagnarci

Siete stufi di pagare pesanti commissioni per le vostre carte di credito? Tranquilli, ecco la soluzione adatta per voi per azzerare i costi.

Le carte di credito rappresentano uno degli strumenti finanziari più diffusi e utilizzati in tutto il mondo, ma la loro storia è relativamente recente. L’idea di un mezzo di pagamento che consentisse transazioni senza l’uso di denaro contante ha radici che risalgono al tardo XIX secolo.

Esse, come le conosciamo oggi, sono il risultato di un lungo processo evolutivo. Il concetto di credito a breve termine, basato su una relazione tra i consumatori e i commercianti, iniziò a prendere forma negli Stati Uniti negli anni ’20 e ’30.

Tuttavia, il vero punto di svolta si ebbe nel 1950 quando Diners Club International emise la prima carta di credito vera e propria. Questa carta, inizialmente pensata per essere utilizzata in un numero limitato di ristoranti, consentiva ai titolari di pagare i propri pasti a fine mese.

Il successo della Diners Club ispirò altre istituzioni finanziarie a sviluppare le proprie carte di credito. Nel 1958, la Bank of America introdusse la BankAmericard, che in seguito divenne Visa. Nel 1966, la Barclaycard fu introdotta nel Regno Unito, e nel 1967 la Master Charge (ora Mastercard) fu lanciata negli Stati Uniti.

La diffusione delle carte di credito in Italia

In Italia, l’introduzione delle carte di credito avvenne in modo graduale. Nel corso degli anni ’60 e ’70, alcune banche iniziarono a offrire carte di credito ai propri clienti, ma la diffusione fu inizialmente limitata.

Fu solo negli anni ’80 che l’uso delle carte di credito in Italia iniziò a crescere significativamente, con l’entrata in scena di nuovi operatori finanziari e l’adozione sempre più diffusa di questo strumento di pagamento.

Nascono le carte a costo zero

Oggi, le carte di credito sono onnipresenti in Italia e nel mondo, facilitando transazioni rapide e sicure sia online che offline. L’evoluzione tecnologica ha portato all’introduzione di carte contactless e pagamenti digitali, ridefinendo ulteriormente il modo in cui le persone gestiscono le proprie finanze quotidiane.

Al fine di ridurre vertiginosamente l’utilizzo di contatti, infatti, sono nate delle carte di credito che promettono di azzerare definitivamente tutti questi costi che spesso possono variare con i diversi canoni annui. Fra queste nuove carte ricordiamo la YOU ma non solo. La Banca BBVA ha previsto una carta a costo zero così come la Banca Revolut.