Emergenza alluvioni e maltempo, le auto sono sempre più a rischio: scegli la migliore assicurazione o finirai per perdere tutto

Se le ultime alluvioni hanno recato danni a te e agli edifici devi correre ai ripari. Scegli quest’assicurazione per evitare il peggio.

Purtroppo, le ultime alluvioni che hanno colpito la provincia di Firenze, in particolare Campi Bisenzio e alcune città in provincia di Prato, come Montemurlo, hanno causato danni davvero tremendi.

L’Italia è stata storicamente soggetta ad eventi e alluvionali a causa della sua geografia varia e delle sue diverse condizioni metereologiche. Esse possono verificarsi in diverse regioni del Paese e possono essere scatenate da forti piogge, scioglimento della neve, mareggiate e altri fattori.

Ricordiamo nel 1966 l’alluvione di Firenze, una delle più devastanti nella storia moderna dell’Italia quando il fiume Arno straripò nel capoluogo toscano. Forti piogge provocarono un rapido innalzamento del livello dell’acqua causando gravi danni a opere d’arte, libri e infrastrutture culturali.

Nel 1994, una serie di intense precipitazioni colpirono la regione del Piemonte, nel nord Italia. Le piogge torrenziali causarono esondazioni dei fiumi, inondazioni e frane. L’evento portò a numerose vittime e ingenti danni materiali.

Le ulteriori alluvioni degli ultimi anni

Nel novembre 2011, una violenta perturbazione colpi le regioni della Liguria e della Toscana, causando gravi danni e frane. Numerose persone persero la vita e le città costiere come Vernazza, subirono danni significativi. Le piogge incessanti portarono all’esondazione di molti fiumi causando distruzioni nelle aree circostanti. Nel 2019, sempre a novembre, Venezia affrontò un’eccezionale acqua alta, raggiungendo il livello più alto, degli ultimi cinquant’anni. Questo evento causò danni considerevoli alla città lagunare, allegando piazze e strade, danneggiando edifici e suscitando preoccupazioni sulla sostenibilità ambientale e la gestione delle acque.

Nell’ottobre 2020, una serie di forti piogge colpì le regioni della Liguria e del Piemonte, causando alluvioni e frane. Questo evento portò a vittime, evacuazione di emergenza e danni significativi alle infrastrutture e alle abitazioni. Il dicembre dello stesso anno ci fu un’altra alluvione che colpì l’Emilia-Romagna e precisamente le città di Modena, Nonantola e Bomporto in seguito ad abbondanti precipitazioni che hanno portato ad un parziale scioglimento della neve.

Negli anni, si sono verificate altre alluvioni come quella che lo scorso anno, precisamente il 26 novembre, ha colpito l’Isola di Ischia. Dopo un nubifragio, dal Monte Epomeo si è verificato un colamento di fango e detriti che ha travolto la parte alta della zona di Casamicciola Terme.

Al fine di correre ai rimedi e di far sì che comunque queste non creino ulteriori danni sarebbe il caso di aderire alla polizza Eventi Atmosferici per proteggere l’auto dai danni dei principali eventi naturali. Questa garanzia è utile anche per far sì che possa essere integrata la copertura della polizza cristalli. Per poter inserire la garanzia Eventi Atmosferici lo si può fare in fase di acquisto di una nuova assicurazione o quando vi è il rinnovo della polizza.