Poste Italiane, il nuovo Libretto di Risparmio ha tassi di interesse mai visti prima | L’offerta sta per scadere, l’opportunità potrebbe non ripresentarsi

E’ ufficialmente iniziata la rivoluzione di Poste Italiane. Sbrigati ad aderire all’offerta strepitosa prima che sia troppo tardi.

Poste Italiane, negli ultimi anni, ha lanciato veramente tantissime nuove iniziative che non si soffermano solo ed esclusivamente al pagamento dei bollettini, alle raccomandate o ad altri servizi a cui eravamo abituati in passato.

La grandissima novità riguarda anche la nascita di una Postepay Green, adatta per i giovani Under 18 affinché le famiglie possano monitorare le spese effettuate dai ragazzi ed evitare che possano uscire con diverse banconote in tasca.

La Postepay, nasce come uno strumento tale non solo per evitare di spendere in maniera eccessiva senza rendersi conto ma è anche un modo per effettuare degli acquisti online. Negli ultimi anni, attraverso le applicazioni abilitate sugli smartphone, si possono controllare le spese effettuate nell’arco di un giorno, di un mese o di un anno.

Come se non bastasse, spesso e volentieri, sempre con questa tipologia di carta, come ad esempio la Postepay Evolution o il Conto Corrente BancoPosta, si possono addebitare anche finanziamenti per l’acquisto di una macchina, smartphone, offerte telefoniche, e tanto altro.

Poste Italiane: telefonia, luce e gas

Poste Italiane, negli ultimi anni ha iniziato a fornire anche un servizio di telefonia (fissa e mobile) e, come non bastasse, per dare un taglio netto alla concorrenza, offre anche la possibilità di poter accedere a un gestore di Poste che si occupa di energia luce e gas.

Tutte queste novità sono nate soprattutto per contrastare spesso le offerte di mercato o la nascita costante di Poste Private che consentono di spedire i pacchi, pagare bollettini, dando filo da torcere a Poste Italiane.

Approfitta dell’offerta Supersmart

Ma la grandissima novità, così come riscontrabile anche sul sito di poste.it riguarda la famosissima offerta Supersmart. Essa, si può attivare sul Libretto Smart e permette di avere un tasso di interesse più elevato a scadenza delle somme accantonate.

La si può sottoscrivere con un deposito minimo di 1000 €. Può essere disponibile per tutti coloro che hanno già il Libretto Smart. E’ nata anche la versione Premium che è riservata a tutti coloro che depositano nuove liquidità presso Poste Italiane. Infine, vi è anche l’offerta Supersmart Pensione dedicata a coloro che fanno una richiesta di accredito di una pensione erogata dall’INPS proprio presso Poste Italiane e che hanno ricevuto almeno un accredito sul libretto smart.