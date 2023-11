Aumenti RC Auto, sempre più italiani utilizzano questa possibilità per risparmiare: il canone così si annulla del tutto | Puoi farlo in ogni momento

Il costo del RC auto è spesso insostenibile. Ecco il rimedio per risparmiare tantissimo sin dalla prossima scadenza.

L’RC Auto, o Responsabilità Civile Auto, è un tipo di assicurazione obbligatoria che copre i danni causati a terzi in caso di incidente stradale. In molti paesi, tra cui l’Italia, è una polizza assicurativa obbligatoria per tutti i veicoli a motore che circolano su strada.

Essa, come ben sappiamo, copre i danni causati dal conducente del veicolo assicurato a terzi, inclusi i danni a veicoli, proprietà o lesioni personali. La copertura comprende solitamente danni materiali e lesioni fisiche.

L’RC Auto serve a proteggere il conducente da possibili azioni legali richieste di risarcimento danni da terzi. L’assicurazione si assume la responsabilità finanziaria per coprire questi danni. Il costo di essa, nota come premio, varia in base a diversi fattori, tra cui il tipo di veicolo, l’età del conducente, la zona geografica e il livello di copertura richiesto.

Le compagnie di assicurazione calcolano il premio in base al rischio associato al conducente e al veicolo. Esistono diverse tipologie di polizza RC Auto tra cui quelle con copertura base e quelle con copertura aggiuntive, come la copertura contro il furto o il danneggiamento del veicolo.

Essere sempre in regola

I conducenti possono scegliere la polizza che meglio si adatta alle loro esigenze e budget. Le leggi sull’RC Auto possono variare da paese a paese ed è importante conoscere le specifiche regolamentazioni e requisiti del proprio paese o regione per essere conforme alle leggi e disporre della giusta copertura assicurativa.

Solitamente questa assicurazione ha un contratto annuale e quindi i conducenti devono rinnovare la polizza ogni anno. E’ importante mantenere la copertura in modo da essere sempre in regola con la legge protetta in caso di incidenti stradali.

Quando sospendere la polizza

Molte persone, però, che non hanno l’esigenza di spostarsi con l’automobile, spesso preferiscono prendere mezzi di trasporto pubblici oppure, seguire l’esempio più ecologico, di utilizzare una bicicletta o camminare a piedi. Quindi, per diverso tempo potrebbero non aver bisogno di prendere il veicolo.

Secondo quanto riportato dalla ilsole24ore.com, si può sospendere l’assicurazione del proprio veicolo qualora non lo si utilizzasse per un periodo lungo. Secondo la normativa vigente tutti hanno la possibilità di sospendere la propria polizza anche se ciò può avvenire solo in via temporanea per un periodo che va da tre mesi ad un anno.