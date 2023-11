Shopping, se vai in questi negozi ti rimborsano tutto: da ora si può azzerare totalmente l’IVA | Fare acquisti non sarà mai così divertente

Basta aspettare la stagione dei saldi o le vendite promozionali! Il paradiso dello shopping è in Italia: tutto l’anno e senza Iva

Amate fare shopping e cercate offerte tutto l’anno? Allora ci sono ottime notizie per voi: in Italia, c’è un modo per ottenere sconti sugli acquisti senza dover aspettare le solite stagioni di saldi.

Molti viaggiatori giungono nel Belpaese non solo per ammirare le meraviglie artistiche e naturali, ma anche per godersi una full immersion di shopping tra i brand che tutto il mondo ci invidia. E se vi dicessimo che potete fare shopping scontato tutto l’anno, senza aspettare le svendite?

In realtà, in Italia esiste già la possibilità di ottenere sconti sugli acquisti, anche se non tutti ne sono a conoscenza. Questa agevolazione è conosciuta come “Tax free shopping”, una agevolazione attualmente applicata solo per importi superiori a 154,94 euro.

La buona notizia, anzi ottima, è che la legge di Bilancio 2024 la sta modificando in modo da rendere lo shopping ancora più conveniente. Secondo quanto previsto nella Finanziaria licenziata dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre scorso, il limite per usufruire della Tax free shopping sarà ridotto a soli 70 euro, con l’obiettivo di incentivare il turismo e aumentare i consumi, offrendo sconti equivalenti all’aliquota IVA.

Italia, paradiso dello shopping

Le modifiche apportate alla Tax free shopping renderanno l’Italia quanto e più competitiva rispetto ad altri paesi dell’Unione Europea e le stime suggeriscono che questo provvedimento potrebbe portare ad un incremento delle vendite pari a 119 milioni di euro all’anno. L’autorevole fonte di questi dati è la Banca d’Italia, che indica in 44,3 miliardi di euro la cifra spesa dai turisti nel nostro Paese nel 2019: di questi, 7,6 miliardi sono stati destinati allo shopping.

L’effetto indiretto sarà la promozione del Made in Italy e l’attrazione di un numero maggiore di turisti che, ora, preferiscono altre destinazioni turistiche, grazie a queste agevolazioni. Alcuni paesi come la Francia, il Portogallo e la Grecia hanno già apportato modifiche simili alla Tax free shopping e, addirittura, Spagna e Germania hanno deciso di eliminarne la soglia minima.

Ecco come funzionerà la nuova norma e chi potrà beneficiarne

Quel che va precisato è che possono richiedere questa agevolazione soltanto i cittadini extra-comunitari e che non tutti gli acquisti sono ammessi al beneficio, ma soltanto quelli ad uso personale.

Inoltre non si tratta di uno sconto applicato direttamente all’acquisto: è necessario recarsi in negozi convenzionati che espongono il logo “Tax free shopping” e compilare il modulo Tax Refund. Saranno, poi, le Tax Refund Agency ad inoltrare la richiesta e a farvi ottenere il rimborso che vi spetta.