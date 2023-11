Offerte telefoniche, il Senato non ha avuto pietà: preparati a dire addio alle alternative low-cost | Cogli l’attimo o rimarrai a secco di minuti

La decisione del Senato è ormai netta. Cambia subito operatore se vuoi ancora approfittare delle offerte a basso costo.

Negli ultimi anni, il settore delle telecomunicazioni ha assistito ad una crescita significativa dei gestori low cost, noti anche come operatori virtuali. Questi offrono una vasta gamma di servizi, di telefonia mobile e accesso a internet, a tariffe generalmente più convenienti rispetto agli operatori tradizionali.

Questa crescente popolarità di tali gestori è stata seguita da diversi fattori chiave che hanno contribuito alla loro formazione in questo mercato. Uno dei principali motivi del successo di ciò è la riduzione dei costi operativi.

Questi operatori spesso non gestiscono infrastrutture di rete fisica ma invece noleggiano l’accesso alle reti esistenti dagli operatori principali. Questo approccio consente loro di risparmiare sui costi di investimento in manutenzione delle infrastrutture, il che si riflette in tariffe più basse per i consumatori.

Inoltre, i gestori low cost si distinguono per la flessibilità e la personalizzazione dei servizi offerti. Offrono spesso piani tariffari senza contratti a lungo termine, consentendo ai clienti di scegliere in base alle proprie esigenze di utilizzo.

I vantaggi degli operatori virtuali

Questa flessibilità è particolarmente attraente per coloro che desiderano evitare vincoli contrattuali a lungo termine e preferiscono avere il controllo completo sui propri servizi. Inoltre, le innovazioni tecnologiche nel campo delle comunicazioni hanno reso più accessibile all’ingresso nel settore delle telecomunicazioni.

Questo ha aperto la strada a nuovi attori, inclusi i gestori low cost, che hanno potuto capitalizzare su queste tecnologie per offrire servizi più convenienti ed operativi. Questi gestori spesso attirano clienti attraverso offerte speciali e promozioni. Esse possono includere piani tariffari con dati mobili illimitati, chiamate illimitate ed SMS illimitati il che li rende attraenti per una vasta gamma di utenti.

Il Senato si pronuncia su questi operatori

In Italia, come in altri paesi, ci sono diversi gestori low cost. Alcuni dei principali operatori virtuali in Italia includono Iliad, Ho.Mobile, Kena Mobile, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Very Mobile e Lyca Mobile. Ognuno di questi operatori offre piani tariffari diversificati a seconda delle esigenze degli utenti.

Stando a quanto riportato da investireoggi.it, vi è il via libera in Commissione al Senato di due emendamenti che vorrebbero evitare l’operator attack. Quindi, potrebbero sparire le tariffe scontate per chi cambia operatore e, in questo modo, ci saranno diverse opposizioni da parte delle industrie delle telefonia che giudicherebbero negativo questo intervento sul mercato.