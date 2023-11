Caro bollette, con 20 euro elimini ogni spiffero dagli infissi di casa | Altro che Superbonus, qui il risparmio è davvero assicurato

Per le famiglie arriva un sospiro di sollievo in quanto potranno risparmiare in maniera vertiginosa sin da subito con questa grande novità.

Il caro bollette in Italia è un problema complesso che coinvolge l’aumento dei costi delle bollette di servizi essenziali, come le elettricità, il gas, l’acqua e altri servizi pubblici. Questo può influenzare significativamente il bilancio delle famiglie e delle imprese in Italia.

Tra i vari fattori che contribuiscono a questa problematica c’è sicuramente l’aumento dei prezzi delle materie prime e infatti, l’Italia importa molte di queste utilizzate per la produzione di energia elettrica e gas.

L’aumento di tali materie, a livello globale, come il petrolio e il gas naturale può influire sui costi di produzione e di importazione dell’energia. Le bollette per i servizi pubblici in Italia includono una serie di tasse imposte che possono rappresentare una parte significativa del costo totale.

Gli operatori di servizi pubblici devono costantemente investire nelle infrastrutture per garantire la sicurezza e la qualità dei servizi. Questi investimenti possono comportare costi aggiuntivi che vengono poi trasmessi agli utenti.

L’impegno dell’Italia su questo tema

L’Italia sta lavorando per aumentare la quota di energia rinnovabile nella sua produzione energetica. Anche se questo può comportare i costi iniziali, a lungo termine può contribuire a una maggiore sostenibilità e a una riduzione drastica dei costi.

Le politiche governative, come incentivi per le rinnovabili o cambiamenti nella regolamentazione del settore energetico, possono influenzare i prezzi dell’energia. Ridurre il consumo di essa, attraverso misure di efficienza, come il miglioramento dell’isolamento delle abitazioni o l’adozione di apparecchiature elettriche più efficienti, può aiutare a contenere i costi a lungo termine.

La pellicola isolante è la soluzione immediata

Per affrontare il caro bollette, le famiglie e le imprese possono considerare queste misure per ridurre il consumo energetico. Secondo quanto riportato da immobiliare.it, la grande novità per poter contribuire ad un taglio netto dei costi sicuramente è da rifarsi al cappotto termico, ai doppi vetri e agli infissi di ultima generazione che sono dei modi per rendere isolata la propria abitazione e risparmiare energia.

Negli ultimi tempi, però, si sta parlando tanto anche della famosa pellicola isolante antifreddo che aiuta a ridurre la dispersione di calore. Queste pellicole hanno un costo che si aggira tra i 20 € al metro quadrato fino ai 90 €. L’applicazione di tali pellicole dovrebbe ridurre la dispersione termica fino al 34%.