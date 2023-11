Amazon, con le rate il carrello si fa leggero: fatti trovare pronto per il Black Friday e togliti ogni sfizio senza rimorsi | Per attivarle basta un click

Festa delle offerte Prime: Amazon ti fa sognare, le rate ti fanno risparmiare. Pronto per il Black Friday 2023?

Tutto pronto per la maratona di sconti in arrivo su Amazon? Stiamo parlando della Festa delle offerte Prime, il Black Friday in arrivo sulla piattaforma e-commerce e che scatta il 24 Novembre.

Il tutto senza dissanguare la tua carta di credito: infatti, puoi pagare a rate.

Dall’elettronica ai capi d’abbigliamento, passando per giocattoli e altro ancora: nel carrello di Amazon puoi infilare di tutto, grazie ai nuovi sconti applicati che permetteranno agli utenti Prime di risparmiare un bel po’ di quattrini. Esatto! Utenti Prime, perché questa opportunità è riservata agli abbonati.

Quando si tratta di shopping, lo sappiamo, il problema è sempre e soltanto uno: pagare! Ma Amazon ha trovato il modo di venirti incontro, proponendoti un pagamento rateale.

Festa delle offerte Prime, si può pagare a rate

La rateizzazione proposta direttamente da Amazon sarà attiva, però, soltanto su alcuni prodotti, selezionati dall’e-commerce, mentre l’accesso al finanziamento esterno sarà possibile soltanto su spese (non cumulative) con importi decisamente impegnativi (smartphone, tv…).

Un’altra cosa da sapere è che non a tutti Amazon accetta di fare credito: oltre ad essere un abbonato Prime, dovrai essere un cliente conosciuto e attivo, di cittadinanza italiana e devi aver registrato una carta di credito (o di debito) valida.

Black Friday e non solo: se sei il cliente giusto, che le rate siano con te!

Amazon ha fiducia in te e decide di farti credito: quindi il primo sistema di rateizzazione è quello proposto direttamente dalla piattaforma. La somma potrà essere frazionata in importi mensili uguali da un minimo di 5 ad un massimo di 12 rate, il tutto senza interessi extra o altre sorprese. Il prezzo è quello che leggerai nel carrello, potrebbe capitare, però, che quello che desideri acquistare sia un po’ troppo costoso per le tue finanze e ti farebbe comodo allungare un tantino le rate, superando le 12 previste da Amazon e che, quindi, ti costringerebbero a saldare il conto entro un anno.

Ecco che, allora, arriva l’altra soluzione: il servizio CreditLine, direttamente connesso alla piattaforma. Sarà Cofidis la finanziaria che erogherà questo credito al consumatore e, come in tutti questi casi, il piano finanziario di pagamento sarà commisurato alla somma e alle esigenze di chi fa richiesta, ma il conto sarà più salato perché gravato da interessi. Quanto al numero delle rate, in questo caso è possibile che il piano finanziario sia più esteso e possa prevedere fino ad un massimo di 24 rate: dipende, però, dalla proposta di Cofidis.